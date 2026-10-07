[SC-BIFF] 판빙빙 "中 AI로 만든 막장 숏폼多..AI 날 대체할 수 없어"

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[부산=스포츠조선 조지영 기자] 배우 판빙빙이 "AI는 나라는 배우를 대체할 수 없다"고 말했다.

7일 오후 부산 해운대구 우동 영화의전당 비프힐에서 제31회 부산국제영화제 아시아영화의 창 부문에 초청된 영화 '미친 노인의 일기', 와이드 앵글-이사아 단편 경쟁 부문에 초청된 영화 '그녀가 말했다'의 주연을 맡은 판빙빙의 기자회견이 열렸다.

인공지능(AI) 발전이 가져온 영화계 변화에 대해 판빙빙은 "AI는 진행형이라고 본다. 중국은 AI 숏폼 드라마가 유행이다. 나도 싫어하지 않고 종종 본다. 하지만 비슷한 포맷의 구성이 계속 이어지고 있는 막장드라마가 많다. 스타일만 조금 달라질뿐 배우의 모습은 비슷한 것 같다. 이 부분은 시간이 지나면서 바뀔 수 있겠지만 그럼에도 이러한 모습에서 좋은 작품이라고 볼 수 없다"고 일침했다.

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이어 "지금 중국 청년들이 좋은 작품을 많이 보지 못하고 있는 것 같아 안타깝다. 내가 어릴 때는 작품에서 심미안을 볼 수 있었다. 요즘 숏폼드라마는 그렇지 못하다. 이러한 AI를 통해 만든 작품은 계속되고 있지만 그렇다고 배우가 AI에 대체될 것이라곤 생각하지 않는다. 사람이 연기했을 때 감정과 전달의 방식, 그 사람의 삶에서 나오는 노련함과 스킬이 AI를 대체할 수 없다고 생각한다. 여전히 막장 요소가 많고 결과가 없을 뿐만 아니라 과정도 생략된 작품이 많다. AI는 절대 나라는 배우를 연기할 수 없다"고 소신을 전했다.

한편, 제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 10일간 부산 일대에서 개최된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com