[SC-BIFF] 김태호 PD "영화 배급 산업 진출…관객의 마음에 공감하게 돼"

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 김태호 PD가 레드카펫을 걷고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

Advertisement

Advertisement

[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 김태호 PD가 영화 배급 산업 진출을 통해 느낀 점들을 털어놨다.

김태호 PD는 7일 부산 기장군 뮤지컴플렉스서울 부산점에서 열린 '테오(TEO) X 워터홀컴퍼니' 기자간담회에서 "제작자로서의 마인드보단 관객의 입장에서 함께 공감하게 된다"며 "새로운 환경에서 배워가는 과정을 즐기는 게 낯설면서도 익숙하다"라고 했다.

독창적인 예능 콘텐츠를 선보여온 테오와 감각적인 외화를 소개해 온 워터홀컴퍼니가 손을 잡고 한국영화 시장에 새로운 시너지를 제안했다. 두 회사가 배급을 맡은 '마더 메리'는 전 세계가 주목하는 컴백 무대를 앞둔 팝 아이콘 마더 메리가 자신을 완성할 단 한 벌의 드레스를 위해 오래전 버렸던 친구이자 디자이너 샘을 찾아가 믿기 어려운 하루를 보내는 팝 뮤직 스릴러다. 데이빗 로워리 감독이 연출을 맡았고, 배우 앤 해서웨이, 미카엘라 코엘, 헌터 샤퍼 등이 출연했다.

Advertisement

김태호 PD는 2022년 MBC를 퇴사하고 제작사 테오를 설립했다. 이후 예능 '지구마불 세계여행', '데블스 플랜' 시리즈, '피지컬: 100', '굿데이', '살롱드립', '왕자와 거지' 등을 선보여왔다. 그는 예능과 영화 산업의 차별점에 대해 "(예능과 영화 모두) 콘텐츠라는 범위 안에 들어오지만 상당히 다르면서 비슷하다"며 "영화는 한 분 한 분 귀중한 시간을 내서 극장을 찾아주시고, 작품을 보고 관객 분들과 함께 공감해야 하지 않나. 제작자로서의 마인드보단 관객의 입장에서 느낀 감동에 공감할 수 있었다. 그동안 영화를 관객으로서 보다가, 이 자리에 앉기까지 너무나 많은 일들이 있었다. 새로운 환경에서 배워가는 과정을 즐기는 게 낯설면서도 익숙하다"고 말했다.

한편 '마더 메리'는 11월 개봉한다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com