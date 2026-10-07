[SC-BIFF] "AI는 날 대체할 수 없어"…판빙빙, AI로 만든 中숏폼 드라마 향한 일침(종합)

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[부산=스포츠조선 조지영 기자] 중국 배우 판빙빙이 확고한 소신을 가진 연기 철학을 밝혔다.

7일 오후 부산 해운대구 우동 영화의전당 비프힐에서 제31회 부산국제영화제 아시아영화의 창 부문에 초청된 영화 '미친 노인의 일기', 와이드 앵글-이사아 단편 경쟁 부문에 초청된 영화 '그녀가 말했다'의 주연을 맡은 판빙빙의 기자회견이 열렸다.

1998년 TV 시리즈 '황제의 딸'에서 시녀 금쇄 역으로 이름을 알린 판빙빙은 이후 펑샤오강 감독의 '휴대폰' 등의 작품으로 스크린 무대로 영역을 넓혔다. '아이언맨 3' 중국 버전, '엑스맨: 데이즈 오브 퓨처 패스트', 성룡과 함께한 '스킵트레이스' 등으로 할리우드 시장에 진출했고 2016년 '나는 판진롄이 아니다'로 산세바스티안국제영화제 여우주연상을 받아 화제를 모았다.

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하지만 2018년 중국에서 탈세 논란으로 활동을 중단하며 부침을 겪기도 했다. 이후 2023년 '녹야'로 복귀했고 올해 '미친 노인의 일기' '그녀가 말했다'로 다시 관객과 만나게 됐다.

2011년 제16회, 2023년 제28회, 그리고 올해까지 무려 3번째 부산영화제를 찾은 판빙빙은 "다시 부산을 오게 돼 기쁘다. 매번 부산영화제에 올 때마다 새로운 아이디어와 팬들의 격려를 받는 것 같다. 한국 현지에 있는 글로벌한 감독을 만날 수 있어 기쁘기도 하다"고 소회를 전했다.

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그는 "내가 작품을 선택하는 기준은 '내가 즐겁게 놀 수 있느냐'다. 다양한 스태프, 감독과 다양한 이야기로 즐겁게 놀 수 있다면 선택하게 된다. 새로운 캐릭터, 감독과 작업하는 게 중요하다. 그렇게 현장에서 즐겁게 일해야 스트레스도 덜 받게 된다"고 답했다.

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무엇보다 판빙빙은 다양한 나라의 작품에 대해 열린 태도를 갖고 있다며 "여러가지 캐릭터의 영화를 많이 했다. 다양성의 발전을 많이 생각하고 있다. 비록 나는 중국 배우이지만 다양한 영화와 협업을 했다. 각 나라마다 특수한 특색이 있다고 생각한다. 새로운 영화를 도전할 때마다 나 역시 도전을 하고 있다. 이러한 과정 속에서 새로운 창문을 여는 기분이다. 나의 새로운 가능성을 찾는 기분이고 이건 배우에게 굉장히 소중한 경험이다. 많은 배우가 다른 나라의 영화를 해봐야 한다고 생각한다. 예술을 보는 눈, 캐릭터를 임하는 자세도 달라진다"고 밝혔다.

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한국 영화에 대한 사랑도 남다른 판빙빙은 "한국 영화인들과도 협력을 이어갔다. 한국에서 영화를 찍을 때도 한국 영화에 대해 많이 부러웠다. 한국의 배우와 감독은 이미 세계적으로 주목받고 있고 다양한 표현을 할 수 있다는 것이 부러웠다. 토론토영화제에서 이창동 감독의 '가능한 사랑'을 봤는데 굉장히 충격적이었다. 배우들이 이 작품에서 자유롭게 헤엄치며 연기한다는 게 정말 부러웠다. 한국 콘텐츠는 잠재력이 다양하고 새로움이 있다. '녹야' 때도 이주영과 작업할 때 프로페셔널하면서 신선한 매력을 봤다. 그런 다른 나라의 배우를 보면서 내게도 새로운 연기의 방향성이 생겼고 재미있었다"고 덧붙였다.

인공지능(AI) 발전이 가져온 영화계 변화에 대해서도 "AI는 진행형이라고 본다. 중국은 AI 숏폼 드라마가 유행이다. 나도 싫어하지 않고 종종 본다. 하지만 비슷한 포맷의 구성이 계속 이어지고 있는 막장드라마가 많다. 스타일만 조금 달라질뿐 배우의 모습은 비슷한 것 같다. 이 부분은 시간이 지나면서 바뀔 수 있겠지만 그럼에도 이러한 모습에서 좋은 작품이라고 볼 수 없다"고 일침했다.

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이어 "지금 중국 청년들이 좋은 작품을 많이 보지 못하고 있는 것 같아 안타깝다. 내가 어릴 때는 작품에서 심미안을 볼 수 있었다. 요즘 숏폼드라마는 그렇지 못하다. 이러한 AI를 통해 만든 작품은 계속되고 있지만 그렇다고 배우가 AI에 대체될 것이라곤 생각하지 않는다. 사람이 연기했을 때 감정과 전달의 방식, 그 사람의 삶에서 나오는 노련함과 스킬이 AI를 대체할 수 없다고 생각한다. 여전히 막장 요소가 많고 결과가 없을 뿐만 아니라 과정도 생략된 작품이 많다. AI는 절대 나라는 배우를 연기할 수 없다"고 소신을 전했다.

한편, 제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 10일간 부산 일대에서 개최된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com