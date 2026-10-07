핑클, 21년만 완전체 연습하다 바닥에 털썩..햄버거 먹으며 '찰칵'

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[스포츠조선 정유나 기자] 21년 만의 완전체 활동을 앞둔 그룹 핑클이 본격적인 연습에 돌입한 근황이 공개돼 눈길을 끌고 있다.

이효리는 7일 자신의 소셜미디어에 별도의 글 없이 사진 2장을 게재하며 핑클 멤버들과 함께한 연습 현장을 공개했다.

사진에는 이효리가 연습실 거울을 배경으로 장난스러운 표정을 지으며 사진을 찍는 모습이 담겼다. 거울 너머로는 옥주현과 이진을 비롯한 핑클 멤버들이 안무 연습에 집중하고 있는 모습이 포착됐다.

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연습을 마친 뒤에는 멤버들이 함께 식사를 하며 잠시 휴식을 취했다. 공개된 사진 속 핑클 멤버들은 연습실 바닥에 둘러앉아 햄버거와 음료를 나눠 먹으며 편안한 시간을 보내고 있다.

오랜만에 한자리에 모인 멤버들이 꾸밈없는 모습으로 연습과 식사를 이어가는 모습이 공개되면서 21년 만의 완전체 활동에 대한 기대감도 한층 높아지고 있다.

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한편 1세대 레전드 K팝 아이콘 핑클은 약 21년 만에 완전체로 돌아온다. 젬스톤이앤엠은 지난달 "이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버와 함께 핑클의 완전체 활동을 준비하고 있다"고 밝혔다.

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핑클이 완전체로 활동에 나서는 것은 2005년 디지털 싱글 앨범 'Forever Fin.K.L(포에버 핑클)' 이후 약 21년 만이다. 2019년에 JTBC '캠핑클럽'을 통해 네 멤버가 재회해 신곡을 발표했지만, 당시에는 방송을 계기로 한 특별 프로젝트 성격에 가까웠다. 이번에는 단발성 만남을 넘어 '핑클'이라는 이름으로 지속적인 활동을 위한 새로운 출발이라는 점에서 의미가 남다르다.

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jyn2011@sportschosun.com