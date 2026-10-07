강민경, 팬 공개 저격 오해에 입 열었다…"악의적 편집 영상 얘기"

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[스포츠조선 정안지 기자]다비치 강민경이 직캠 관련 발언을 두고 팬들을 저격한 것이 아니냐는 오해가 불거지자 직접 해명에 나섰다.

강민경은 지난 5일 유튜브 채널 '걍밍경'에서 대학 축제 무대를 마친 뒤 이동하는 차 안에서 학생들이 촬영한 자신의 직캠을 확인하는 모습을 공개했다.

영상 속 강민경은 SNS에 올라온 자신의 직캠을 살펴보던 중 "고화질로 찍어서 유튜브에 올리시는 직캠은 좀 많이 부담스럽다"라고 솔직하게 말했다.

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이어 "그런 거 말고 그냥 소소하게 '너와 나의 하루 추억' 스토리가 딱 좋은 것 같다"라면서 "사라진다는 거에 대한 안정감도 있다"라고 말했다. 그러면서 "좀 못생기게 나와도 곧 사라질 거니까. 그리고 잘 나오면 기분 좋고 공유하면서"라고 덧붙였다. SNS 스토리는 게시물 업로드가 24시간이 지나면 자동으로 사라진다.

하지만 이후 일부 팬들 사이에서는 강민경의 발언을 두고 팬들이 직접 촬영한 직캠이 불편하다며 공개적으로 지적한 것이 아니냐는 반응이 나왔다.

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앞서 강민경은 악의적인 각도나 방식으로 촬영된 무대 직캠이 온라인상에서 확산하며 외모와 관련한 악성 댓글과 성형 의혹 등에 시달린 바 있어, 해당 발언을 두고 팬들 사이에서도 해석이 엇갈렸다.

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실제로 해당 영상 댓글에는 강민경의 발언을 두고 서운함을 드러내는 팬들의 반응이 이어지기도 했다. 반면 "고화질로 찍는 게 싫다는 게 아니라, 당연히 예뻐 보이고 싶은데 그게 그렇게 안 보일 수도 있으니 가볍게 말씀하신 거 같다. 당연히 감사하고 고맙지 않을까요"라고 댓글을 남기기도 했다.

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이에 강민경은 6일 라이브 방송을 진행하며 직접 해명에 나섰다. 강민경은 악의적으로 편집된 쇼츠와 릴스, 자극적인 타이틀에 대한 발언이었을 뿐, 팬들이 찍는 영상을 언급한 것이 아니라는 취지의 해명을 한 것으로 알려졌다.

anjee85@sportschosun.com