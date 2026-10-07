[SC-BIFF] "영화산업도 힘든데.." 김태호 PD, 워터홀컴퍼니 손 잡고 새 도전 나선 이유(종합)

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 김태호 PD가 포즈를 취하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

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[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 콘텐츠 제작사 테오(TEO)의 수장 김태호 PD가 워터홀컴퍼니와 손 잡고 영화배급 사업에 진출하며 새로운 도전에 나섰다.

'테오(TEO) X 워터홀컴퍼니' 기자간담회가 7일 부산 기장군 뮤지컴플렉스서울 부산점에서 진행됐다. 현장에는 김태호 PD와 워터홀컴퍼니 주현 대표가 참석했다.

독창적인 예능 콘텐츠를 선보여온 테오와 감각적인 외화를 소개해 온 워터홀컴퍼니가 함께 한국영화 시장에 새로운 시너지를 제안했다. 두 회사가 공동 배급을 맡은 '마더 메리'는 전 세계가 주목하는 컴백 무대를 앞둔 팝 아이콘 마더 메리가 자신을 완성할 단 한 벌의 드레스를 위해 오래전 버렸던 친구이자 디자이너 샘을 찾아가 믿기 어려운 하루를 보내는 팝 뮤직 스릴러다. 데이빗 로워리 감독이 연출을 맡았고, 배우 앤 해서웨이, 미카엘라 코엘, 헌터 샤퍼 등이 출연했다.

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주현 대표(왼쪽), 김태호 PD. 사진 제공=TEO, 워터홀컴퍼니㈜

김태호 PD는 2022년 MBC를 퇴사하고 제작사 테오를 설립했다. 이후 예능 '지구마불 세계여행', '데블스 플랜' 시리즈, '피지컬: 100', '굿데이', '살롱드립', '왕자와 거지' 등을 선보여왔다. 그는 영화배급 사업에 진출한 이유에 대해 "영화시장뿐만 아니라, 방송과 OTT 산업이 모두 쉽지 않다. 시장 규모 자체가 줄어들기도 했고, 저희가 보여드릴 수 있는 콘텐츠 횟수 제한이 많아졌다. 내부적으로도 예능으로 만들어서 보여주고 싶은 콘텐츠도 많지만, (제작 환경에서)한계를 느끼곤 했다"며 "또 제가 영화를 워낙 좋아하기도 했다. 예능을 볼 땐 당장 맡은 바를 해야하다 보니 하나하나 쉽게 보이진 않았다. 반면 영화는 제가 내부적으로 일을 안해봐서 그럴 수도 있지만 저를 끌어당기는 매력이 있는 것 같다"고 전했다.

예능과 영화 산업의 차별점에 대해 "(예능과 영화 모두) 콘텐츠라는 범위 안에 있지만, 상당히 다르면서 비슷하다"며 "영화는 한 분 한 분 귀중한 시간을 내서 극장을 찾아주시고, 작품을 보고 관객 분들과 함께 공감해야 하지 않나. 제작자로서의 마인드보단 관객의 입장에서 느끼는 감동에 공감할 수 있었다. 그동안 영화를 관객으로서 보다가, 이 자리에 앉기까지 너무나 많은 일들이 있었다. 새로운 환경에서 배워가는 과정을 즐기는 게 낯설면서도 익숙하다"고 말했다.

주현 대표(왼쪽), 김태호 PD. 사진 제공=TEO, 워터홀컴퍼니㈜

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워터홀컴퍼니는 '러브레터', '위플래시', '브로커', '헤어질 결심', '공조2: 인터내셔날', '에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스' 등을 투자 및 배급을 진행해 왔다. 주현 대표는 "저희가 수입영화를 중점적으로 배급해 왔다. 올해 회복세가 보이는 좋은 작품들이 있긴 했지만, 전반적으로 극장 산업이 침체기였다. 기존 시장에서 관객들이 소비하는 방식과 다르게 접근하기 위해 고민을 하다가, 테오와 함께하게 됐다"고 밝혔다. 이어 "김태호 PD는 저에게 가장 뛰어난 크리에이터이시다. 다양한 스펙트럼을 지니고 계신 PD님과 함께 하게 돼 기쁘다"며 "테오에서도 콘텐츠 정의와 확장을 고민하는 타이밍에 저희와 만나게 됐다. 처음부터 영화를 기획하고 만드는 건 아니지만, 저희의 취향을 입혀서 전달하면 새로운 채널의 소비자들을 모셔올 수 있지 않을까 싶었다"고 설명했다.

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6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 김태호 PD가 레드카펫을 걷고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

양사는 지난 9월 국내 개봉한 영화 '더 드라마'를 공동으로 배급했다. '더 드라마'는 결혼식을 앞둔 행복한 한 커플이 숨겨둔 과거를 고백하며, 꿈꿔온 완벽한 결혼식 주간이 예측 불가 혼돈의 주간으로 치닫는 로맨스릴러 영화로, 배우 젠데이아, 로버트 패틴슨이 주연을 맡았다. 이후에도 다채로운 장르의 영화들을 배급할 계획이다.

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김 PD는 배급작 선정 기준에 대해 "저희가 가장 중요하게 생각하는 건 다양성이다. 하나의 방향성을 정해두기보단, 관객 분들의 취향을 저격할 수 있는 콘텐츠를 모아보고 싶었다"며 "작품 장르의 공통점이 없어 보일 수도 있지만, 하나하나 뜯어보고 관람하신 뒤 함께 이야기 나눌 수 있는 라인업으로 구성했다"고 밝혔다.

한편 '마더 메리'는 11월 11일 개봉한다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com