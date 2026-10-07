이준, 곽튜브 '방송용 캐릭터' 폭로 "카메라만 켜지면 모르는 척" ('전현무계획')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이준이 곽튜브를 향해 돌직구를 날리며 방송용 캐릭터 의혹을 제기해 웃음을 안긴다.

9일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 15회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)-이준이 뭉친 '디스이즈 울산 로드' 특집이 공개된다.

이날 경남 울산에 뜬 전현무는 "오늘 특집 이름은 '디스이즈 울산 로드'!"라고 당차게 선포한다. 곽튜브는 "그건 다른 프로그램 아니냐?"며 최근 론칭한 '디스이즈 현무 로드'를 언급한다. 두 프로그램에 모두 출연 중인 전현무는 이에 대해 '찐' 반응을 보여 웃음을 안긴다. 그의 리액션이 어떠했을지 궁금증이 쏠리는 가운데, 전현무는 "오늘의 첫 끼는 돼지국밥"이라고 밝힌다. 이후 두 사람은 조선소 직원들의 '사랑방'으로 통하는 돼지국밥 노포로 직행해 얇은 수육과 걸쭉한 국밥을 맛본다.

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첫 끼로 든든하게 예열을 마친 뒤, 전현무는 '먹친구' 힌트를 던진다. 하지만 곽튜브는 "스머프?"라는 등 엉뚱한 오답을 늘어놓는다. 결국 곽튜브가 '먹친구'를 알아맞히지 못하자, 이준은 "얘는 다 아는 앤데, 카메라만 켜지면 모르는 척 한다"며 의심의 눈초리를 보내 모두를 폭소케 한다. 여기에 전현무는 "오늘 (이)준이는 나랑 같이 하는 '디스이즈 현무로드' 홍보 차 왔다"며 특집의 숨은 의도를 셀프 폭로해 웃음을 더한다.

인사를 마친 세 사람이 향한 곳은 故 정주영 회장의 단골 '만두 맛집'이다. 이곳에서 식당 간판을 마주한 곽튜브는 "설마 화교 출신이 운영하는 곳이냐? 화교 분들은 현무 형을 잘 몰라서 섭외 안 되는데…"라고 과거 거절당했던 섭외의 추억(?)을 떠올린다. 실제로 사장님은 세 사람이 인사를 건네자마자 "일단 카메라는 끄세요"라고 단호하게 말한다. 그러면서 "우리는 방송 (출연을) 안 한다. 그동안 섭외 전화 온 것 다 안 받았다"며 철벽을 친다. 과연 전현무와 곽튜브, 이준이 1976년부터 이어져온 '정주영 회장의 최애 만두'를 영접할 수 있을지, 울산 먹트립 현장에 관심이 쏠린다.

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한편 전현무-곽튜브, 그리고 '디스이즈 현무로드'의 이준이 뭉친 울산에서의 먹트립은 9일(금) 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획4' 15회에서 확인할 수 있다.