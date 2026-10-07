김민 이어 '나혼산'도 조작설 반박 "주택 실제 거주, 발전기도 실제 사용" [공식]

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[스포츠조선 정유나 기자] MBC '나 혼자 산다' 측이 배우 김민의 출연분을 둘러싼 연출 의혹과 관련해 입장을 밝혔다.

7일 '나 혼자 산다' 측은 일간스포츠와의 인터뷰에서 김민이 방송에서 공개한 주택이 실제 거주 공간이라며 촬영을 위해 별도로 정비하거나 상황을 연출한 부분은 없었다고 설명했다.

'나 혼자 산다' 측은 "방송에 소개된 그대로 해당 주택은 김민 씨가 진짜로 거주하는 공간이며 제작진이 촬영을 위해 뭔가 별도로 정비를 하거나 상황을 연출한 부분이 전혀 없다"고 밝혔다.

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이어 주택에서 사용한 발전기에 대해서도 "발전기 역시 주택이 원래 전기가 들어오지 않아 실제로 사용하는 것"이라고 설명했다.

앞서 김민은 '나 혼자 산다'에 출연해 전기와 수도 시설 등이 제대로 갖춰지지 않은 주택에서 생활하는 모습을 공개했다. 방송 이후 해당 주택과 생활 모습이 실제인지, 촬영을 위해 연출된 것이 아니냐는 의문이 일부 시청자들 사이에서 제기됐다.

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이에 제작진 측은 해당 주택이 김민이 실제로 거주하는 공간이며, 방송을 위해 별도로 환경을 조성하거나 상황을 만들어낸 것이 아니라는 입장을 밝힌 것이다.

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김민 역시 6일 스타투데이와의 인터뷰에서 "제작진도 민감한 시기에 저와 새롭게 인연을 맺고 열심히 함께해줬는데 예상치 못한 여러 이야기들이 나와 한편으로 마음이 무겁다"고 심경을 털어놨다. 그러면서 김민은 조작설에 대해 "긴 말을 더 할 필요는 없을 것 같다. 제 소중한 사람들, 공간을 좀 더 따뜻한 시선으로 바라봐주시면 감사하겠다"고 분명하게 선을 그었다.

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jyn2011@sportschosun.com