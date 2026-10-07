'닥터X' 김지원, '태양의 후예' 이후 첫 칼단발…"외적으로 표현 잘 하려고"

7일 오후 서울 목동 SBS홀에서 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대' 제작발표회가 열렸다. 배우 김지원이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

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[스포츠조선 정빛 기자] 김지원이 단발머리로 돌아온 소감을 밝혔다.

김지원은 7일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 제작발표회에서 "오랜만에 인사 드리니 손이 떨린다"라며 "외적으로 잘 표현하기 위해 거친 단발을 했다"라고 했다.

'닥터X'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계' 닥터X 계수정의 활약을 그린 사이다 메디컬 누아르다. 'VIP', '악귀', '당신이 죽였다'를 연출한 이정림 감독이 메가폰을 잡았다.

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극의 중심에는 김지원이 있다. 김지원은 의사 용역 소개소에서 파견된 프리랜서 의사이자 천재적인 수술 실력을 지닌 계수정을 연기한다. 기존 병원의 위계와 권위에 굴하지 않고 자신의 방식대로 부조리에 맞서는 인물이다.

무엇보다 2년 만의 안방극장 복귀라 기대를 모으고 있다. 김지원은 "오랜만에 인사를 드리니, 이런 자리에서도 손이 살짝 떨린다. 그래서 긴장도 되고 설레기도 한다. 어떤 모습으로 보여드려야 하나라고 준비하는 시간이었다"고 말했다.

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이어 "그러던 와중에 '닥터X'라는 너무나 멋진 대본을 받았다. 감독님 작품을 워낙 재밌게 봤다. 믿고 가보자고 생각했다. 개인적으로도 욕심이 나지만, 선배들 통해서 많이 배울 수 있을 것 같더라"고 이번 작품을 선택한 이유를 설명했다.

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'태양의 후예' 이후로 단발로 돌아와 반가움도 산다. 김지원은 "외적으로 잘 표현하기 위해 거친 단발로 변화를 줬다. 전작에는 화려한 패션 쪽으로 보이던 부분이 많았는데, 그런 부분을 덜어내려고 했다"고 짚었다.

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SBS 새 드라마 '닥터X'는 오는 9일 오후 9시 50분 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com