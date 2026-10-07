'서프라이즈 걔' 김하영, '연예계 최고령 산모' 한다감 타이틀 잇나.."딸 예언, 임신 기대" ('퍼펙트라이프')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김하영이 한다감에 이어 연예계 최고령 산모에 도전한다.

오늘(7일) 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에는 배우 김하영이 출연한다.

이날 결혼 2년 차 김하영은 현실 신혼생활을 공개한다. 지난 2021년 '퍼펙트 라이프' 출연 당시 철학관에 갔다가 '2025년에 결혼할 것 같다'는 예언을 들었던 김하영은 실제로 2025년에 결혼하며 당시 예언이 적중해 눈길을 끌었다. 함께 출연한 그녀의 어머니가 "정말 감사하다. 딸이 40대 중반 늦은 나이까지 결혼을 안 하고 있어서 걱정이었는데 '퍼펙트 라이프' 덕분에 결혼해 잘 살고 있다"며 딸의 결혼에 대한 기쁨과 고마움을 전했다.

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한편, 김하영은 오늘 방송에서 남편과 '현실 부부' 케미를 보여준다. 신혼의 기대감도 잠시, 침대에서 서로 등 돌린 채 자는(?) 모습을 보여 모두가 의아해했다. MC 현영은 "혹시 전날 싸웠는지?" 물었고 김하영은 "싸운 게 아니라 두 사람 모두 늦은 나이에 결혼했고 각자 혼자 산 지 오래돼 같이 자는 게 아직은 어색하다"며 답했다. 이에 개그우먼 이성미는 "이 모습이 현실 부부다. 아주 바람직한 부부!"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어서 2세 계획과 노산에 대한 걱정도 고백했다. 김하영은 어머니와 이야기 중, 손 하나 까딱하지 말라고 말씀해 주시는 시어머니에게 감사한 마음을 전하며 '무엇을 해드리면 좋을지' 고민을 털어놓는다. 이에 어머니는 "뭐니 뭐니 해도 손주를 안겨드리는 것"이라고 해 김하영을 당황케 했다.

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김하영은 "지난해 '퍼펙트 라이프'에 나왔을 때 다시 찾은 철학관에서, 딸 낳을 거라고 예언한 것 때문에 임신을 기대하게 된다"면서 "지금 나이에(47세) 아이를 가지면 기적!"이라며 솔직한 심정을 전했다. 현영은 "연예계 최고령 산모 한다감의 타이틀을 이어받아 보면 어떻냐" 하자, 김하영은 솔깃한 모습을 보여 모두의 기대감을 높였다.

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배우 김하영의 신혼 일상은 오늘(7일) 오후 8시 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 확인할 수 있다.