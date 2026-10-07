'닥터X' 김지원 "이정은과 베커상 욕심…행복·배움, 두 마리 토끼 잡았다"

7일 오후 서울 목동 SBS홀에서 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대' 제작발표회가 열렸다. 배우 김지원과 이정은이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

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[스포츠조선 정빛 기자] 김지원이 이정은과의 '케미'를 자랑했다.

김지원은 7일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 제작발표회에서 "이정은과 베스트커플상 노린다"라며 "배움과 행복, 두 마리 토기 잡은 현장"이라고 했다.

'닥터X'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계' 닥터X 계수정의 활약을 그린 사이다 메디컬 누아르다. 'VIP', '악귀', '당신이 죽였다'를 연출한 이정림 감독이 메가폰을 잡았다.

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극의 중심에는 김지원이 있다. 김지원은 의사 용역 소개소에서 파견된 프리랜서 의사이자 천재적인 수술 실력을 지닌 계수정을 연기한다. 기존 병원의 위계와 권위에 굴하지 않고 자신의 방식대로 부조리에 맞서는 인물이다.

특히 김지원은 이번 작품을 통해 본격적인 의사 연기에 도전한다. 고난도 수술 장면을 소화하기 위해 기울인 노력과 준비 과정도 전했다.

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김지원은 "매 작품 새로운 도전을 하는 기분이다. 메디컬이라는 장르에서 어떤 걸 보여드릴 수 있을까를 고민 많이 했었다. 전문의 선생님께도 도움을 많이 준비했는데, 저 개인적으로도 준비할 것들이 많더라. 그런데 오히려 촬영이 들어간 뒤로는 수술의 디테일들을 스태프분들이 잘 준비해주셨다. 저보다 배의배로 고생해주셨다. 긴장했던 것보다 못 했던 것 같다"라며 웃었다.

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그러면서 "전작과 다른 새로운 모습을 보여드리기 위해 고민을 많이 했는데, 개인적인 플레이보다 앙상블이 너무 좋다. 앙상블 기대해 달라"고 당부하면서 연말 연기대상의 커플상을 노리냐는 질문에 냉큼 "네"라고 대답했다.

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계수정의 조력자이자 의사 용역 소개소 소장 장희숙 역의 이정은도 김지원과의 호흡을 짚었다. 이정은은 "김지원 씨와 작품을 할 수 있는 기회를 찾고 있었다. 주변에서 다들 칭찬을 많이 하셨다. 이번 작품에서 만나게 됐는데, 기대만큼 만족도 높게 촬영한 것 같다"라고 자부했다.

이에 김지원은 "저는 다 너무 좋았다. 너무 사랑스러우신 분이다. 옆에서 지켜보는 것도 현장에서 찾은 행복 중 하나였다. 연기적으로도 사심을 채울 수 있었고, 배울 수도 있었다. 배움과 헹복, 두 마리 토끼를 잡은 것 같다. 현장에서 쌓은 케미들을 극 후반부로 가면서 더 느끼실 수 있을 것 같다"라고 화답했다.

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SBS 새 드라마 '닥터X'는 오는 9일 오후 9시 50분 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com