이혜영·한혜진·이현이·송해나, 20년 인연 따라 신생 엔터사로[공식]

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[스포츠조선 조민정 기자] 이혜영, 한혜진, 이현이, 송해나 등 패션·방송계를 대표하는 얼굴들이 신생 엔터테인먼트사 에이처(ACHER)에서 새 출발한다.

에이처는 7일 이혜영, 한혜진, 이현이, 송해나를 비롯해 김성희, 김진경, 고소현, 이세한과 전속계약을 체결하고 본격적인 매니지먼트 사업에 나선다고 밝혔다.

에이처는 현수진 대표가 설립한 신생 엔터테인먼트사다. 회사명에는 'Artist'와 'Cherish'의 의미를 담아 아티스트를 소중히 여기고 함께 성장하겠다는 방향성을 표현했다.

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눈길을 끄는 건 현수진 대표와 소속 아티스트들의 오랜 인연이다. 현 대표는 이혜영, 한혜진, 이현이, 송해나 등과 약 20년간 호흡을 맞추며 이들의 활동과 커리어를 가까이에서 함께해왔다.

특히 방송과 패션, 예능을 오가며 각기 다른 색깔을 보여온 이들이 한 회사에 모였다는 점에서도 관심을 모은다.

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이혜영은 배우와 방송인, 아티스트로 활동 영역을 넓혀왔고 한혜진은 톱모델 출신 방송인으로 예능과 유튜브 등에서 활약 중이다. 이현이와 송해나 역시 모델 활동을 기반으로 다양한 예능 프로그램에서 존재감을 보여왔다.

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김성희, 김진경, 고소현, 이세한까지 합류하면서 에이처는 패션과 방송을 아우르는 라인업을 구축하게 됐다.

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에이처 측은 각 아티스트의 개성과 활동 영역을 고려해 방송, 패션, 콘텐츠 제작, 브랜드 협업 등 다양한 분야에서 활동을 지원할 계획이다. 단기적인 스케줄 관리에 그치지 않고 개별 아티스트의 장기적인 커리어를 함께 설계하는 매니지먼트를 지향한다는 설명이다.

현수진 대표는 "회사의 출발을 함께하게 된 첫 아티스트들과 새로운 여정을 시작하게 돼 뜻깊다"며 "서로에 대한 신뢰를 바탕으로 아티스트들이 자신의 가능성을 자유롭게 펼칠 수 있는 환경을 만들겠다"고 밝혔다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com