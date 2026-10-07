'닥터X' 감독 "원작 일본 드라마, 한국 정서에 맞춰서 각색"

7일 오후 서울 목동 SBS홀에서 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대' 제작발표회가 열렸다. 배우 손현주, 김지원, 이정은, 김우석(왼쪽부터)이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

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[스포츠조선 정빛 기자] '닥터X' 감독이 일본 원작과의 차별점을 짚었다.

'닥터X' 감독은 7일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 제작발표회에서 "원작 일본 드라마에서 한국 정서에 맞게끔 각색했다"라고 했다.

'닥터X'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계' 닥터X 계수정의 활약을 그린 사이다 메디컬 누아르다. 'VIP', '악귀', '당신이 죽였다'를 연출한 이정림 감독이 메가폰을 잡았다.

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이정림 감독은 '닥터X'를 연출하게 된 계기와 기존 메디컬 드라마와의 차별점을 짚었다. "메디컬 누아르 장르"라는 이 감독은 "커다란 카테고리로 봤을 때는 메디컬은 맞다. 병원 안에 권력 이야기, 생명과 관련된 이야기가 있다. 그 안에 누아르를 얹은 이유는 병원도 거대한 조직이라는 것에 중점을 뒀다"라고 했다.

이어 "다양한 사람이 부딪히는 부분, 각자 신념들이 다양하게 있다. 인물들이 왜 이런 선택을 하는지를 보면서 캐릭터나 이야기를 살리려 했다"고 말했다.

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원작 일본 드라마를 각색한 부분으로는 "배경과 시스템이 달라서, 가지고 있는 뼈대나 매력적인 설정은 그대로 가져왔다. 한국 정서에 맞게 재해석하고, 우리가 쉽게 받아들일 수 있게 만들려고 했다"고 설명했다.

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SBS 새 드라마 '닥터X'는 오는 9일 오후 9시 50분 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com