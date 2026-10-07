김대범, '대리기사 폭행' 루머에 행사까지 일방적 취소.."저 아무짓도 안 했어요"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 김대범이 대리기사 폭행 사건과 무관함에도 루머로 인해 행사 섭외가 취소됐다며 억울함을 호소했다.

7일 김대범은 자신의 SNS에 "10월 중순에 예정되어 있던 행사 MC 열심히 준비하고 있었는데 오늘 행사 관계자가 전화가 와서 최근에 폭행 관련 기사가 나온 걸 봤다며 행사 MC를 다른 사람에게 맡긴다고 해서 그거 저 아니라고 저는 그 사건이랑 아무 관련이 없다고 했는데도... '불미스러운 일에 거론이 되셔서 죄송합니다'라고 하며 행사가 일방적으로 취소됨"이라고 전했다.

이어 "행사 관계자 여러분. 저는 그 사건이랑 아무 관련 없어요. 아무 짓도 안 했어요. 그냥 행사 섭외해도 됩니다"라며 자신은 사건과 무관하다고 재차 강조, 억울함을 드러냈다.

Advertisement

앞서 지난달 KBS 공채 출신 개그맨이 만취 상태에서 대리기사를 폭행해 체포됐다는 소식이 전해졌다. 이후 일부 누리꾼은 이 개그맨이 김 모 씨라는 점, 같은 KBS 공채 출신이라는 점 등을 두고 김대범을 지목했고 김대범은 발빠르게 해명했다. 당시 그는 "절대로 일어나서는 안 될 일이 일어났고, 같은 개그맨으로서 저 역시 매우 안타깝게 생각한다"라며 "그런데 기사 댓글을 보니 간혹 제 이름을 언급하며 저로 추측하시는 분들이 계셔서 말씀드린다. 저는 아니다"라고 밝혔다.

김대범을 향한 오해는 이번이 처음이 아니다. 지난 2024년에도 개그맨 K씨가 음주운전을 하다 전복사고를 내자 김대범은 동갑, 데뷔 연도가 같다는 이유 등으로 불똥이 튀었다. 당시에도 그는 "40대 K개그맨 저 아닙니다. 제 차는 SUV가 아닙니다. 그리고 요즘 아토피라서 술 못 마셔요"라며 적극 해명했다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com