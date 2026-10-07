정은우, '신천지 걸그룹' 충격 폭로 "투자자 만나 계약, 느낌 싸했다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 프리스틴 출신 정은우가 두 번째 걸그룹 희나피아로 활동할 당시 겪었던 일을 공개했다.

정은우는 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 영상을 공개하고 희나피아 활동 당시의 이야기를 전했다. 영상에서 정은우는 "저의 두 번째 희나피아라는 그룹 자체는 신천지 그룹에 좀 가깝긴 했다"고 주장했다.

정은우에 따르면 프리스틴 활동이 무산된 뒤 뜻이 맞는 멤버들과 다시 그룹을 꾸리게 됐다. 그는 "첫 번째 그룹(프리스틴)이 불발되고 나서 마음이 맞는 친구들끼리 두 번째 그룹을 결성하게 됐다"며 "그러다 어떤 투자자분을 만나게 됐다"고 말했다.

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당시 투자자는 멤버들에게 적극적인 지원을 약속했다. 정은우는 "(투자자가) 우리가 하고 싶은 걸 다 하게 해주겠다고 했다. 음반도 내주고 CF도 찍게 해주겠다고 했다"면서 "얼마나 고맙나. 저희는 마지막이라는 생각으로 계약했다"고 설명했다.

하지만 계약 이후 상황은 정은우가 기대했던 것과 달랐다고 한다. 그는 "이상하긴 했다. 우리만을 위한 숙소와 연습실을 짓고 있다고 했다. 100평이었나 그랬다. 공사 중인 사진도 보내줬는데 구글에서 퍼온 것 같은 사진이었다"고 말했다.

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이후 실제로 연습실을 찾아간 정은우는 예상과 다른 모습을 마주했다고 전했다. 그는 "연습실이 지어졌다고 해서 가보니 아주 작은 건물에 조그마한 연습실 하나가 있었다. 그때부터 느낌이 싸하기는 했다"고 전했다.

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이어 '신천지 걸그룹 썰은 다음 2편에서 이어집니다'라는 자막과 함께 다음 편을 예고했다.

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한편 그룹 프리스틴 출신 정은우는 2017년 프리스틴으로 데뷔했으며, 이후 2019년 소속사를 옮겨 희나피아로 재데뷔했다. 희나피아는 데뷔 약 10개월 만인 2020년 해체하며 활동을 마무리했다.

jyn2011@sportschosun.com