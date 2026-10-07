김우빈, 팬 덕에 향수 모델 대박...사비 털어 통큰 선물 미담까지

[스포츠조선 정안지 기자]배우 김우빈이 팬에게 선물한 향수로 광고 모델까지 인연을 맺은 가운데, 그 고마움을 잊지 않고 직접 사비를 들여 선물까지 준비한 사실이 알려져 훈훈함을 자아냈다.
김우빈의 팬 A 씨는 지난 6일 "여러분들이 많이 좋아해주신 덕분에 우빈이에게 너무 큰 선물을 받았다"라며 김우빈에게 받은 특별한 선물을 공개했다.
A 씨는 "처음엔 이 영상을 올릴지 말지 고민을 많이 했다. 내가 받을 만한 일을 한 게 아닌데"라며 조심스러운 마음을 드러냈다. 이어 "그저 우빈이가 쓰던 향수라서 우빈이라서 좋게 된 건데 우빈이의 마음이 너무 고맙고 이뻐서 공유하고 싶었다. 예쁘게 봐달라"고 덧붙였다.
이와 함께 공개된 영상에는 김우빈이 A 씨에게 직접 선물을 건네며 고마운 마음을 전하는 모습이 담겨 있다.
김우빈은 A 씨에게 "누나한테 주려고 선물을 사놓은 게 있다. 누나 덕분에 광고도 찍게 되고 해서 내가 너무 고마워서"라며 준비한 향수를 건넸다. 이어 "누나 언제 만나나 해서 계속 차에 싣고 다녔다. 너무 고맙다"라면 거듭 감사의 마음을 표현했다.
특히 김우빈은 A 씨가 혼자 선물을 받는 것을 미안해할 것을 배려해 함께 있던 팬들의 선물까지 따로 준비했다. 김우빈은 "누나 미안해할 것 같아서 같이 있는 친구들도 주려고 좀 많이 사놨다"라면서 A 씨뿐만 아니라 현장에 함께 있던 팬들까지 챙기는 세심한 모습을 보였다.
이어 김우빈은 "받은 거 아니고 내가 산 거다. 오해하지 마라"라면서 "누나 고맙다. 빨리 주고 싶었는데 이제 만났다"라며 진심 어린 감사 인사를 전했다.
이번 미담은 지난해 9월로 거슬러 올라간다. 당시 A 씨가 팬 사인회에서 김우빈에게 자신에게 어울리는 향수를 추천해달라고 요청했고, 김우빈은 평소 자신이 사용하던 향수를 선물했다. 팬이 거듭 사양했지만 김우빈은 향수를 팬의 건넸다.
이후 A 씨가 당시 상황을 담은 영상을 공개하면서 해당 일화가 온라인상에서 화제를 모았다. 이후 김우빈은 해당 향수 브랜드의 모델로 발탁돼 광고 촬영까지 진행하게 됐다.
자신이 사용하던 향수를 팬에게 선물한 것을 계기로 브랜드 모델까지 맡게 된 가운데, 김우빈은 그 인연과 팬의 응원을 잊지 않았다. 오히려 자신의 사비로 직접 선물을 준비해 팬에게 고마운 마음을 전하며 훈훈함을 더했다.
한편, 김우빈은 오는 12월 6일 tvN 새 토일드라마 '기프트'에 출연한다.
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