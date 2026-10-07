이정현, 두 딸과 무대 서나..댄스 DNA+손가락 마이크까지 "테크노 모녀 3인방" ('편스토랑')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 이정현의 두 딸이 엄마를 닮은 타고난 댄스 DNA를 뽐낸다.

10월 8일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 만능여신 이정현과 사랑스러운 두 딸 서아-서우 자매의 하루가 공개된다. 특히 세기말 대한민국을 뒤흔든 테크노 여신 이정현을 그대로 닮은 두 딸의 남다른 댄스 DNA가 폭발하며 목요일 저녁 안방 시청자들까지 어깨를 들썩이게 만들 것으로 보인다.

이날 공개되는 이정현의 VCR은 거실에서 신나게 트램펄린을 타는 이정현 둘째 딸 서우의 모습으로 시작됐다. '편스토랑'에서 출산 과정을 공개했던 아기 서우가 어느덧 자라 트램펄린 위에서 격렬하게 점프를 뛰는 모습은 흐뭇한 미소를 자아냈다.

Advertisement

이어 신난 서우가 "엄마!"를 외치자, 이정현은 약속한 듯 자신의 히트곡 '와'를 틀었다. 간주가 시작되자, 엄마의 노래인지 알아챈 듯 똑쟁이 서우는 조그만 손으로 '와'의 트레이드마크인 손가락 마이크 포즈로 리듬을 타 모두를 빵 터지게 했다.

세기말 이정현을 테크노여신으로 만들어 준 '와'는 최근 전세계적으로 역주행 중이다. 이정현이 대세 아이돌 아일릿과 함께 컬래버 영상을 찍기도. 시대초월 레전드 명곡 '와'의 흥겨운 리듬에 이날 이정현의 첫째 딸 서아도 깜찍한 댄스를 선보여 웃음을 줬다. 이어 이정현과 서아-서우는 또 다른 히트곡 '반'에 맞춰 신나게 몸을 흔들었다. 이정현과 서아-서우 자매 테크노 모녀 3인방의 무아지경 댄스 파티 현장은 그야말로 장관이었다고.

Advertisement

이정현과 두 딸의 남다른 댄스 DNA를 확인한 '편스토랑' 식구들은 "곧 셋이 한 무대에 설 것 같다"라며 혀를 내둘렀다는 전언. 테크노 모녀 3인방의 댄스타임은 10월 8일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.