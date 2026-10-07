[SC현장]"배움과 행복, 두 마리 토끼"…'닥터X' 김지원♥이정은, 병원 권력 뒤집을 워맨스(종합)

7일 오후 서울 목동 SBS홀에서 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대' 제작발표회가 열렸다. 배우 김지원과 이정은이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

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[스포츠조선 정빛 기자] 김지원이 수술칼을 들고 거대한 병원 권력의 한복판으로 뛰어든다. 여기에 '최고의 에이스'를 알아본 이정은이 든든한 조력자로 가세해 통쾌한 '워맨스'를 예고한다.

7일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 이정림 감독과 배우 김지원, 이정은, 손현주, 김우석이 참석해 작품에 대한 이야기를 들려줬다.

'닥터X'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계' 닥터X 계수정의 활약을 그린 사이다 메디컬 누아르다. 'VIP', '악귀', '당신이 죽였다'를 연출한 이정림 감독이 메가폰을 잡았다.

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7일 오후 서울 목동 SBS홀에서 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대' 제작발표회가 열렸다. 배우 손현주, 김지원, 이정은, 김우석(왼쪽부터)이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

이정림 감독은 '닥터X'를 연출하게 된 계기와 기존 메디컬 드라마와의 차별점을 짚었다. "메디컬 누아르 장르"라는 이 감독은 "커다란 카테고리로 봤을 때는 메디컬이 맞다. 병원 안의 권력 이야기, 생명과 관련된 이야기가 있다. 그 안에 누아르를 얹은 이유는 병원도 거대한 조직이라는 것에 중점을 뒀기 때문이다. 다양한 사람들이 부딪히는 부분이 있고, 각자의 신념도 다양하게 존재한다. 인물들이 왜 이런 선택을 하는지를 보면서 캐릭터나 이야기를 살리려 했다"고 말했다.

원작 일본 드라마를 각색한 부분에 대해서는 "배경과 시스템이 달라서, 가지고 있는 뼈대나 매력적인 설정은 그대로 가져왔다. 한국 정서에 맞게 재해석하고, 우리가 쉽게 받아들일 수 있게 만들려고 했다"고 설명했다.

7일 오후 서울 목동 SBS홀에서 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대' 제작발표회가 열렸다. 배우 김지원이 입장하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

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극의 중심에는 김지원이 있다. 김지원은 의사 용역 소개소에서 파견된 프리랜서 의사이자 천재적인 수술 실력을 지닌 계수정을 연기한다. 기존 병원의 위계와 권위에 굴하지 않고 자신의 방식대로 부조리에 맞서는 인물이다.

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무엇보다 2년 만의 안방극장 복귀라 기대를 모으고 있다. 김지원은 "오랜만에 인사를 드리니 이런 자리에서도 손이 살짝 떨린다. 그래서 긴장도 되고 설레기도 한다. 어떤 모습을 보여드려야 하나 준비하는 시간이었다"고 말했다.

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이어 "그러던 와중에 '닥터X'라는 너무나 멋진 대본을 받았다. 감독님 작품을 워낙 재밌게 봤다. 믿고 가보자고 생각했다. 개인적으로도 욕심이 났지만, 선배들을 통해 많이 배울 수 있을 것 같더라"고 이번 작품을 선택한 이유를 설명했다.

7일 오후 서울 목동 SBS홀에서 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대' 제작발표회가 열렸다. 배우 김지원이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

'중증외상센터', '하얀 거탑' 등 이미 많은 메디컬 드라마가 사랑받은 가운데, 이번에는 여성 원톱 타이틀롤로 극을 이끌게 된 데 대한 부담감은 없었을까.

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김지원은 "언제 또 이런 작품으로 인사드릴 수 있을까라는 생각을 했다. 기존 메디컬 드라마를 비교군이라고 생각하지는 않았다. 많은 분께 사랑받은 메디컬 작품이 많아 부담감은 있었지만, 제 연기 인생에서 이렇게 멋진 분들과 함께 작업할 수 있다는 것 자체가 영광이라고 생각했다. 그런 마음으로 작품에 임했다"고 말했다.

고난도 수술 장면을 소화하기 위해 기울인 노력과 준비 과정도 전했다.

김지원은 "매 작품 새로운 도전을 하는 기분이다. 메디컬이라는 장르에서 어떤 걸 보여드릴 수 있을까 고민을 많이 했다. 전문의 선생님께도 도움을 많이 받았는데, 저 개인적으로도 준비할 것들이 많더라. 그런데 오히려 촬영에 들어간 뒤로는 수술의 디테일들을 스태프분들이 잘 준비해 주셨다. 저보다 배의 배로 고생해 주셨다. 긴장했던 것보다는 못 했던 것 같다"며 웃었다.

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'태양의 후예' 이후 단발로 돌아온 점도 눈길을 끈다. 김지원은 "외적으로 잘 표현하기 위해 거친 단발로 변화를 줬다. 전작에는 화려한 패션 쪽으로 보이는 부분이 많았는데, 그런 부분을 덜어내려고 했다"고 짚었다.

그러면서 "전작과 다른 새로운 모습을 보여드리기 위해 고민을 많이 했는데, 개인적인 플레이보다 앙상블이 너무 좋다. 앙상블을 기대해 달라"고 당부하면서 연말 연기대상의 커플상을 노리냐는 질문에 냉큼 "네"라고 대답했다.

7일 오후 서울 목동 SBS홀에서 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대' 제작발표회가 열렸다. 배우 이정은이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

계수정의 조력자이자 의사 용역 소개소 소장 장희숙 역의 이정은도 김지원과의 호흡을 짚었다. 이정은은 "김지원 씨와 작품을 할 수 있는 기회를 찾고 있었다. 주변에서 다들 칭찬을 많이 하셨다. 이번 작품에서 만나게 됐는데, 기대만큼 만족도 높게 촬영한 것 같다"고 자부했다.

이에 김지원은 "저는 다 너무 좋았다. 너무 사랑스러우신 분이다. 옆에서 지켜보는 것도 현장에서 찾은 행복 중 하나였다. 연기적으로도 사심을 채울 수 있었고, 배울 수도 있었다. 배움과 행복, 두 마리 토끼를 잡은 것 같다. 현장에서 쌓은 케미를 극 후반부로 가면서 더 느끼실 수 있을 것 같다"고 화답했다.

7일 오후 서울 목동 SBS홀에서 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대' 제작발표회가 열렸다. 배우 김지원과 이정은이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

그간 여러 작품에서 여배우들과 남다른 '워맨스 케미'를 보여온 이정은은 그 비결에 대해 "제가 나잇값을 못 해서 그런 것 같다. 농담이다"라고 너스레를 떨었다.

그러면서도 "후배들과 일할 때 배울 점이 많아 너무 좋다. 오래 그 자리에 있는 친구들은 다 이유가 있더라. 오히려 그분들이 저를 도와주고 좋은 케미를 만들어 주셨다"며 겸손한 태도를 보였다.

7일 오후 서울 목동 SBS홀에서 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대' 제작발표회가 열렸다. 배우 손현주가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

구서대학교병원 병원장 부승권 역의 손현주는 계수정과 팽팽하게 대립하며 극의 긴장감을 책임진다. "제가 언제 병원장을 해보겠느냐"는 손현주는 배우들 한 명, 한 명을 짚으며 현장 분위기를 전했다.

손현주는 "이정은 씨의 능청스러움을 봤다. 김지원 씨를 보고는 많이 놀랐다. 김우석 씨는 무게 있는 사람인데, 때에 따라 날아다닌다"며 "그 모든 것에는 이 감독님의 연출력이 있는 것 같다. 배우들의 얘기를 많이 들어주신다. 작은 거인 같다"고 칭찬했다.

7일 오후 서울 목동 SBS홀에서 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대' 제작발표회가 열렸다. 배우 김우석이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

김우석은 구서대학교병원 의사 박태경으로 분해 계수정과 얽히며 변화를 겪는다. 김우석은 "계수정 선생을 쫄쫄 따라다니면서 진짜 의사는 누구인가를 생각하게 된다"고 예고했다.

무엇보다 '닥터X'의 관전 포인트는 기존 의료 시스템에 정면으로 맞서는 계수정의 거침없는 행보다. 천재 의사의 수술 실력에 병원 내부의 권력 다툼과 부조리를 결합해 메디컬물과 누아르의 색깔을 동시에 꺼내든다.

김우석은 "보기만 해도 기대가 되는 조합이다"라고 했고, 이정은은 "히어로의 등장과 판이 뒤집히는 순간이 관전 포인트"라고 짚었다. 김지원은 "무게감과 통쾌함을 가지고 있지만, 이 사이에 유머를 놓치지 않는다. 긴장감, 무게감, 통쾌함, 유머가 있다"고 자신했다.

7일 오후 서울 목동 SBS홀에서 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대' 제작발표회가 열렸다. 배우 손현주, 김지원, 이정은, 김우석(왼쪽부터)이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

SBS가 '김부장', '모범택시', '열혈사제', '지옥에서 온 판사' 등 통쾌한 장르물로 흥행에 성공해 온 만큼, '닥터X'가 그 계보를 이어갈지도 관심사다. 이 감독은 "제 생일이 9월 21일이라 첫 주 시청률 9.21%를 목표로 하겠다"고 밝혔다.

SBS 새 드라마 '닥터X'는 오는 9일 오후 9시 50분 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com