'뽀뽀녀' 20기 정숙, 결정사에 1000만원 썼지만 아직 솔로.."원하는 사람 만나기 힘들어"

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 20기 정숙이 결정사(결혼정보회사)에 1000만원을 썼다고 밝혔다.

6일 정숙은 자신의 SNS에 "결정사에 천만원 넘게 쓴 썰푼다...큰 돈주고 산 경험 이제야 풉니다"라는 글과 영상 하나를 게재했다.

영상 속 정숙의 지인은 정숙이 결정사에 1000만원을 썼다고 알리자, "왜 그렇게 비싼가"라며 깜짝 놀랐다. 정숙은 "2번 해서 그렇다. 의외로 괜찮은 사람이 많더라"라고 떠올렸다.

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이어 "일이 바빠서 여자 소개 받기 힘든 남자, 주변에서 소개받기 힘든 자산가, 해외에서 오래 산 사람들도 가입을 하더라. 경험 자체는 괜찮았는데 다시 그때로 돌아가면 '다른 결정사도 해볼 걸'하는 후회도 든다"라고 덧붙였다.

정숙은 "매니저들이 소개해 주는 사람 위주로 만나야 한다. 내가 원하는 사람을 소개받기 힘든 시스템"이라고 아쉬움을 드러내며, "나이를 더 먹으면 남자를 못 만날 것 같다. (이젠) 사회에서 만나기 힘든 보석을 소개해달라고 할 수 있을 것 같다"며 앞으로는 자신이 원하는 조건의 상대를 적극적으로 찾아보겠다는 뜻을 내비쳤다.

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한편 정숙은 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 20기 출연자로 영호와 러브라인을 그렸다. 방송 당시 카메라 를 개의치 않고 영호에게 입맞춤을 해 '뽀뽀녀'라는 수식어를 얻으며 큰 화제를 모았다. 이후 영호와 현실 커플로 발전, 결혼까지 약속했지만 결별했다.

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joyjoy90@sportschosun.com