"내 돈 내놔! 이놈들아" 양치승, 20억 사기 피해에 포효...'분노송' 공개 ('라스')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 트레이너 양치승이 20억 사기 피해의 한을 담은 '분노송'을 공개한다.

오늘(7일) 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희, 양인혜)는 최강희, 오만석, 김원효, 양치승이 출연하는 '가만히 있으면 안돼~' 특집으로 꾸며진다.

방송에 앞서 공개된 영상에는 양치승이 오랫동안 운영했던 헬스장을 둘러싸고 벌어진 기부채납 사기 피해에 대한 심정을 담아 만든 분노송 '기부채납' 무대가 담겨 눈길을 모은다. 힘든 시간을 보냈던 만큼 양치승은 노래를 부르며 그동안 쌓인 분노와 한을 터뜨린다.

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"내 돈 내놔! 이놈들아!!!"라고 외치는 양치승의 포효에 MC들과 게스트들 모두 입을 다물지 못한다. MC 김구라는 중독적인 리듬과 가사에 감탄하는가 하면, 오만석은 "창처럼 부르면 더 살릴 수 있겠다"라며 즉석에서 '창' 버전의 '기부채납'을 불러 이목을 집중시킨다.

시작부터 억울함과 한이 극대화된 오만석의 재해석에 양치승은 "교수님은 교수님이다", 김구라는 "심봉사가 눈 뜨는 줄 알았다"라며 감탄한다.

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아픔과 분노를 노래로 승화시킨 양치승의 무대와 그의 솔직한 이야기는 오늘(7일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.