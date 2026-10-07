[SC-BIFF] '오래오래 행복하게' 슈화 "첫 스크린 주연작으로 부국제 초청, 영광스러운 마음"

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 슈화가 발걸음을 옮기고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

Advertisement

Advertisement

[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 아이들 멤버이자 배우 슈화가 첫 스크린 주연작 '오래오래 행복하게'로 부산국제영화제에 초청된 소감을 전했다.

슈화는 7일 부산 해운대구 영화의전당 비프힐에서 열린 제31회 부산국제영화제의 아시아 영화의 창 섹션 초청작 '오래오래 행복하게' 기자회견에서 "첫 스크린 주연작으로 큰 영화제에 초청받게 돼 영광스럽다"라고 했다.

'오래오래 행복하게'는 성격이 전혀 다른 두 자매의 삶에 우연히 길고양이 한 마리가 깃들면서, 겉보기엔 평온했던 일상이 흔들리며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 중화권 대표 영화제인 금마장에서 다수의 상을 거머쥔 펑이 피오나 롼 감독이 메가폰을 잡았다.

Advertisement

슈화는 첫 스크린 주연작 '오래오래 행복하게'로 제31회 부산국제영화제에 초청돼 레드카펫을 밟았다. 이에 그는 "처음엔 진짜 많이 떨렸고, 나중에는 긴장보다는 기대를 더 많이 하게 됐다"며 "첫 스크린 주연작으로 큰 영화제에 올 수 있어서 영광스럽다. 나중에 관객 분들이 영화를 보시고 어떤 반응을 해주실지 궁금하다"고 밝혔다.

한편 제31회 부산국제영화제는 오는 15일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com