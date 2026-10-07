[SC-BIFF] '오래오래 행복하게' 감독 "슈화 아이돌 활동 선입견NO…자연스러운 과정"

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 슈화가 발걸음을 옮기고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

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[부산=스포츠조선 안소윤 기자] '오래오래 행복하게'를 연출한 펑이 피오나 롼 감독이 슈화를 향한 깊은 신뢰를 드러냈다.

펑이 피오나 롼 감독은 7일 부산 해운대구 영화의전당 비프힐에서 열린 제31회 부산국제영화제의 아시아 영화의 창 섹션 초청작 '오래오래 행복하게' 기자회견에서 "슈화의 아이돌로서의 모습은 잘 몰라서 선입견이 없었다"고 했다.

'오래오래 행복하게'는 성격이 전혀 다른 두 자매의 삶에 우연히 길고양이 한 마리가 깃들면서, 겉보기엔 평온했던 일상이 흔들리며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 중화권 대표 영화제인 금마장에서 다수의 상을 거머쥔 펑이 피오나 롼 감독이 메가폰을 잡았다.

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슈화는 2018년 그룹 아이들로 데뷔해, '라타타'를 시작으로 '오 마이 갓', '덤디덤디', '화', '톰보이', '누드', '퀸카' 등 수많은 히트곡으로 대중의 사랑을 받아왔다. 펑이 피오나 롼 감독은 "저는 슈화의 아이돌로서의 모습은 잘 모르기 때문에 선입견이 없었다. 오히려 이번 기회로 새롭게 다가갈 수 있었다"며 "슈화와 합을 맞추는 건 자연스러운 과정이었다. 작품을 준비할 때 서로 고민을 공유하면서 더 가까워졌다. 리허설을 할 때도 관계가 빨리 좋아졌다"고 만족감을 드러냈다.

한편 제31회 부산국제영화제는 오는 15일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com