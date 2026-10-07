"회식비 1000만원도 가능"…서장훈, '700억 건물주'의 압도적 클래스 ('비서진')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]방송인 서장훈이 "천만 원 이상 회식 괜찮다"라고 밝히며 남다른 재력을 과시하며 눈길을 끌었다.

7일 SBS 측은 유튜브 채널을 통해 "키도 재력도 독보적인 my스타 서장훈?!"이라는 제목의 '무엇이든 해줄지니 - 비서진' 예고편을 공개했다.

영상 속 이서진은 서장훈에게 부러운 점을 묻는 말에 망설임 없이 "재력"이라고 답했다. 이에 제작진은 "재력 누가 더 많냐"라고 물었고, 이서진은 "장훈이가 많을 거다. 난 항복이다"라며 서장훈의 재력을 인정했다. 금융권 집안 출신으로 알려진 금수저 이서진마저 서장훈의 재력 앞에서는 한발 물러선 셈이다. 서장훈 소유 건물의 부동산 가치가 총 700억 원 상당으로 추정되면서 남다른 자산 규모로 화제를 모은 바 있다.

Advertisement

그러면서 이서진은 서장훈에 대해 "억만장자다"라고 덧붙였고, 김광규는 "지금까지 만난 부자 중에 최고 부자"라고 거들며 서장훈의 재력에 감탄했다.

특히 회식비와 관련한 질문에서는 서장훈의 씀씀이가 공개돼 눈길을 끌었다. 이서진은 "천만 원 이상 회식하는 건 괜찮아"라고 물었고, 서장훈은 망설임 없이 "그렇다"라고 말했다. 이에 김광규는 "그렇게 돈 많이 쏜다고?"라며 놀라워해 웃음을 안겼다.

Advertisement

서장훈의 부동산 이야기도 빠지지 않았다. 이서진은 최근 서장훈이 매물로 내놓은 건물을 언급하며 "근데 왜 건물 왜 내놨냐"라고 물었다. 예상치 못한 질문에 서장훈은 순간 당황한 듯 "재산이 얼마라고요?"라고 되물으며 능청스럽게 상황을 넘겨 웃음을 더했다.

Advertisement

두 사람 모두 직설적인 화법으로 유명한 만큼 이른바 'T' 성향을 두고도 티격태격하는 모습이 이어졌다. 서장훈은 "나는 따뜻한 'T'다"라고 강조, 김광규는 이서진을 두고 "까칠한 'T'"라고 표현하며 두 사람의 상반된 분위기를 설명했다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com