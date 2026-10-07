[SC-BIFF] 슈화, 아이돌에서 영화배우로…"관객들이 어떻게 봐주실지 궁금" (종합)

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 펑이 피오나 롼 감독과 슈화가 포즈를 취하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

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[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 아이들 멤버 슈화가 '오래오래 행복하게'를 통해 영화배우로 첫 발을 내딛는다.

제31회 부산국제영화제의 아시아 영화의 창 섹션 초청작 '오래오래 행복하게' 기자회견이 7일 부산 해운대구 영화의전당 비프힐에서 진행됐다. 현장에는 펑이 피오나 롼 감독, 클리퍼드 미우 프로듀서, 린한 장 프로듀서, 배우 슈화, 진선, 채범희가 참석했다.

'오래오래 행복하게'는 성격이 전혀 다른 두 자매의 삶에 우연히 길고양이 한 마리가 깃들면서, 겉보기엔 평온했던 일상이 흔들리며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 중화권 대표 영화제인 금마장에서 다수의 상을 거머쥔 펑이 피오나 롼 감독이 메가폰을 잡았다.

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슈화는 첫 스크린 주연작 '오래오래 행복하게'로 제31회 부산국제영화제에 초청돼 레드카펫을 밟았다. 이에 그는 "처음엔 진짜 많이 떨렸고, 나중에는 긴장보다는 기대를 더 많이 하게 됐다"며 "첫 스크린 주연작으로 큰 영화제에 올 수 있어서 영광스럽다. 나중에 관객 분들이 영화를 보시고 어떤 반응을 해주실지 궁금하다"고 밝혔다.

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 슈화가 발걸음을 옮기고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

슈화는 집안의 막내이자, 활발하고 천진난만한 주인공 키티 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 펑이 피오나 롼 감독은 슈화를 캐스팅한 이유에 대해 "슈화가 예전에 영화를 하고 싶다는 이야기를 한 적 있어서 먼저 연락을 했다"고 밝혔다. 그러면서 "사실상 슈화는 어릴 때부터 연기해 온 거나 다름없다. 슈화가 카메라와 지냈던 시간은 저희가 가족들과 보낸 시간보다 더 길다. 슈화를 캐스팅한 건 미래전망한 선택이었고, 역으로 슈화가 우리를 택했다고 생각한다"며 "슈화가 스크린 데뷔를 저희와 함께 한 거에 감사함을 느낀다. 저희가 기대하는 주인공은 추진력 있고 행동력 있는 캐릭터인데, 키티는 결정을 어려워하는 캐릭터다. 배우의 개인적인 매력으로 키티 캐릭터를 상쇄시킨 것 같다. 실제로 슈화가 세 자매 중에 둘째 딸인 것도 영화 속 삶과 맞닿아있었다"고 말했다.

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이어 연기하면서 어려웠던 점은 없었는지 묻자, 슈화는 "앞에 감독님께서 말씀해 주셨지만, 저는 오랫동안 연기를 해와서 카메라를 인식하는 건 큰 어려움이 없었다. 다만 무대에서는 저 자신을 보여드려야 한다면, 스크린에선 미세한 부분까지 보여드려야 한다는 고민이 많았다"고 답했다.

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6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 펑이 피오나 롼 감독과 슈화가 포즈를 취하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

슈화는 2018년 그룹 아이들로 데뷔해, '라타타'를 시작으로 '오 마이 갓', '덤디덤디', '화', '톰보이', '누드', '퀸카' 등 수많은 히트곡으로 대중의 사랑을 받아왔다. 펑이 피오나 롼 감독은 "저는 슈화의 아이돌로서의 모습은 잘 모르기 때문에 선입견이 없었다. 오히려 이번 기회로 새롭게 다가갈 수 있었다"며 "슈화와 합을 맞추는 건 자연스러운 과정이었다. 작품을 준비할 때 서로 고민을 공유하면서 더 가까워졌다. 리허설을 할 때도 관계가 빨리 좋아졌다"고 만족감을 드러냈다.

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한편 제31회 부산국제영화제는 15일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com