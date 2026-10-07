김희애, 86세 母와 똑 닮았네..우아한 모녀 "서로 찍어준 OOTD"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김희애가 86세 어머니와 똑 닮은 우아한 매력을 드러냈다.

김희애는 7일 자신의 사회관계망서비스에 "서로가 찍어줘서 더 의미 있는 엄마와 나의 OOTD"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 김희애는 하늘색 셔츠에 블랙 니트를 걸치고 베이지색 미디스커트와 로퍼를 매치해 세련된 분위기를 연출했다. 머리를 깔끔하게 묶고 선글라스를 착용한 그는 여유로운 미소로 특유의 우아함을 드러냈다.

Advertisement

김희애의 어머니는 넉넉한 실루엣의 네이비 원피스에 흰색 운동화를 매치해 편안하면서도 단정한 스타일을 완성했다. 86세라는 사실이 믿기지 않을 만큼 정정한 모습으로 시선을 사로잡은 그는 손을 흔들며 환하게 웃어 밝고 여유로운 매력을 발산했다.

서로의 모습을 직접 촬영한 모녀는 옷차림은 달랐지만 단정한 스타일과 우아한 분위기, 여유로운 미소까지 똑 닮아 훈훈함을 자아냈다.

Advertisement

한편 김희애는 내년 방영 예정인 JTBC 새 드라마 '골드디거'에서 노상현과 호흡을 맞춘다. '골드디거'는 '사랑보다는 돈을 목적으로 이성과 사귀는 사람'을 일컫는 말로, 성공한 중년 여자에게 다가온 치명적인 젊은 남자가 사랑일까, 사기일까 끝끝내 서로의 진심을 의심하고 오해하는 미스터리 로맨스로 동명의 영국 드라마를 원작으로 한다.