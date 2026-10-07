'박지윤과 이혼' 최동석, SNS 사진 수천 장 '돌연 삭제'..."이제 좋은 것들로만"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 최동석이 SNS 사진 수천 장을 삭제했다고 밝히며 새로운 다짐을 전했다.

최동석은 7일 자신의 인스타그램 스토리에 "SNS의 사진 수천 장을 지웠다"는 글을 올렸다.

이어 "채우는 것보다 비우는 것이 더 필요한 일임에도 그걸 게을리했다"면서 "이제 좋은 것들로만 채워보자"고 덧붙였다.

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사진을 대거 정리한 사실과 함께 '비우는 것'의 필요성을 언급한 것이다. 다만 어떤 사진을 삭제했는지, 정리를 결심한 구체적인 이유는 밝히지 않았다.

박지윤과 이혼 절차를 밟고 있는 최동석이 SNS를 통해 새로운 마음가짐을 드러내면서 해당 글에 관심이 쏠리고 있다.

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한편 최동석과 박지윤은 KBS 아나운서 동기로, 2009년 결혼해 슬하에 두 자녀를 뒀다. 두 사람은 2023년 파경 소식을 전한 뒤 이혼 절차를 밟고 있다.

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자녀의 양육권과 친권은 박지윤이 확보한 상태이며, 최동석은 면접교섭을 통해 자녀들과 만나고 있다.

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이혼 소송 과정에서는 양측이 각각 상간 소송을 제기하기도 했다. 해당 청구는 모두 기각됐으나 최동석은 자신이 제기한 소송의 판결에 불복해 항소했다. 최동석이 남성 A씨를 상대로 낸 상간자 위자료 손해배상 청구 소송의 항소심 선고는 오는 11월 16일로 예정돼 있다.

narusi@sportschosun.com