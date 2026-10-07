핑클 완전체를 다시 보다니...이효리, 연습실 바닥에 '철푸덕' 앉아 햄버거 먹방

[스포츠조선 김수현기자] 그룹 핑클이 약 21년 만의 완전체 활동을 앞두고 본격적인 준비에 돌입한 모습이 공개돼 팬들의 기대감을 높이고 있다.
7일 이효리는 핑클 멤버들과 함께 연습실에서 춤 연습을 하는 모습을 공개했다.
공개된 사진 속 이효리는 연습실 바닥에 주저앉아 혀를 내밀고 장난기 가득한 표정을 짓고 있다.
화장기 없는 수수한 얼굴에 편안한 트레이닝복 차림으로 연습에 임한 모습이 눈길을 끈다.
특히 이효리뿐 아니라 옥주현, 이진, 성유리까지 핑클 네 멤버가 함께한 모습이 팬들의 시선을 사로잡았다. 네 사람은 춤 연습을 마친 뒤 연습실 바닥에 둘러앉아 햄버거를 먹으며 식사를 하는 등 오랜 시간 함께한 멤버들만의 자연스러운 분위기를 보여줬다.
핑클 네 멤버가 한자리에 모여 완전체 활동을 준비하는 모습이 공개되면서 팬들의 기대감도 한층 커지고 있다.
앞서 지난달 21일 젬스톤이앤엠은 "이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버와 함께 핑클의 완전체 활동을 준비하고 있다"고 밝혔다.
핑클이 네 멤버 완전체로 활동에 나서는 것은 2005년 디지털 싱글 앨범 'Forever Fin.K.L'(포에버 핑클) 이후 약 21년 만이다.
1998년 데뷔해 '영원한 사랑', '내 남자친구에게', 'NOW', '화이트' 등 수많은 히트곡을 남긴 핑클이 21년 만에 어떤 모습으로 팬들 앞에 돌아올지 관심이 집중된다.