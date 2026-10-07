'사생활 논란' 이이경, 예능 줄하차 후 '형사들의 수다3' MC 전격 복귀

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이이경이 '형사들의 수다3' MC로 복귀한다.

사생활 관련 폭로 논란 이후 여러 예능 프로그램에서 하차했던 가운데, 함께했던 제작진의 제안으로 다시 진행을 맡게 됐다.

7일 E채널 웹예능 '형사들의 수다3' 측은 "이이경이 '형수다3'에 MC로 발탁돼 최근 녹화를 마쳤다"고 밝혔다.

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특히 제작진은 "시즌2를 함께 했던 신뢰를 바탕으로 제작진이 먼저 출연을 제안했다"고 설명했다.

이전 시즌에서 쌓은 호흡과 신뢰가 재합류의 배경이 된 셈이다.

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'형사들의 수다'는 E채널 '용감한 형사들'에서 조명하지 못한 사건의 비하인드를 다루는 스핀오프 콘텐츠다.

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이이경은 앞서 시즌2에서 권일용 프로파일러와 함께 MC로 활약했다. '용감한 형사들'에서도 시즌1부터 시즌4까지 고정 출연하며 제작진과 오랜 인연을 이어왔다.

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이이경은 지난해 10월 사생활 관련 폭로 논란에 휩싸였다. 당시 소속사는 폭로자가 제기한 주장이 허위 사실이라고 반박하며 법적 대응에 나섰다.

이후 이이경은 '나는 솔로'를 제외하고 '놀면 뭐하니?' 등 출연 중이던 예능 프로그램에서 하차했다.

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이후 그는 일본 드라마와 베트남 영화 등 해외 작품을 통해 연기 활동을 재개했다. 지난 6일에는 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫에도 모습을 드러냈다.

해외 작품 출연과 영화제 참석에 이어 '형사들의 수다3' MC 복귀까지 알리면서, 국내 예능 활동에도 다시 시동을 걸게 됐다.

한편 '형사들의 수다3'는 오는 9일부터 매주 금요일 오후 7시 유튜브 채널 '형사들의 수다'를 통해 공개된다.

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narusi@sportschosun.com