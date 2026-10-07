김민, '나혼산' 조작설 터졌는데 조회수도 터졌다…11편 합산 4000만뷰 돌파

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김민의 '나 혼자 산다' 출연 영상이 합산 조회수 4000만회를 돌파했다.

90년 된 구옥 생활을 둘러싼 조작 의혹에 김민과 제작진이 모두 반박한 가운데, 관련 영상은 높은 조회수를 기록하며 화제성을 이어가고 있다.

7일 기준 MBC 공식 유튜브 등에 공개된 김민의 '나 혼자 산다' 관련 주요 영상 11편의 합산 조회수는 4054만회를 넘어섰다.

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구옥 생활을 담은 약 32분 분량의 영상은 573만회, 무술 수련과 고기 먹방 영상은 561만회를 기록했다. '홈트로 샌드백 치는 사람' 영상 역시 544만회, '무지개 회원들 모두 입틀막' 영상은 532만회를 넘겼다. 선공개 영상과 장작불 고기 먹방, 바게트 먹방 등도 관심을 모았다.

지난 2일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서 김민은 경기도 동두천의 약 90년 된 구옥에서 생활하는 모습을 공개했다.

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김민은 직접 발전기를 돌려 집 안에 전기를 공급하고, 갈라진 바닥을 시멘트로 보수했다. 장작을 패 불을 피우고 고기를 구워 먹는가 하면 목공 작업과 무술 수련까지 소화하며 색다른 일상을 선보였다.

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방송 시청률도 상승했다. 해당 회차의 전국 가구 시청률은 6.0%로 직전 회차보다 2.5%포인트 올랐다. 김민이 합기도장에서 아이들을 지도하는 장면은 수도권 기준 순간 최고 시청률 8.4%를 기록했다.

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그러나 방송 이후 일부 온라인 커뮤니티에서는 조작 의혹이 불거졌다.

일부 누리꾼들은 해당 주택의 과거 로드뷰와 방송 화면을 비교하며 집의 모습이 달라졌다고 지적했다. 주변에 전봇대가 있는데도 발전기를 사용하는 이유를 두고 방송을 위한 설정이 아니냐는 의문도 제기했다.

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반론도 나왔다. 자신을 한국전력공사 현장 직원이라고 밝힌 한 누리꾼은 전봇대가 있다는 사실만으로 해당 주택에 전기가 공급되고 있다고 단정할 수 없다고 설명했다. 계량기가 철거된 상태라면 발전기를 사용할 수 있다는 취지다.

의혹이 이어지자 김민은 직접 입장을 밝혔다.

그는 관련 보도를 통해 "방송에서 보여진 모습에 조작이나 연출, 설정은 절대 없다"고 강조했다. 해당 주택은 가족과 오랜 인연이 있는 지인의 집이며 자신에게도 특별한 의미가 있는 공간이라고 설명했다.

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이어 "보시는 분들이 여러 가지 호기심을 가질 수 있고, 그만큼 또 열혈 시청해주신 것 같아 감사한 마음도 크다"면서도 예상하지 못한 이야기가 이어져 마음이 무겁다는 심경을 전했다.

제작진도 조작 의혹에 선을 그었다. '나 혼자 산다' 측은 7일 "방송에 소개된 주택은 김민 씨가 실제로 거주하는 공간이 맞다"며 "제작진이 촬영을 위해 별도로 정비하거나 상황을 연출한 부분은 없다"고 밝혔다.

발전기 사용 역시 촬영을 위해 준비한 장치가 아니라 해당 주택의 실제 전기 사용 환경에 따른 것이라고 설명했다.

이후 한 매체의 현장 방문 보도에서는 방송에 등장한 발전기와 샌드백, 나무 의자와 테이블, 각종 작업 자재 등이 주택에 남아 있었던 것으로 전해졌다.

방송 당시 보였던 일부 소품은 확인되지 않았지만, 이러한 차이만으로 방송을 위한 설정이 있었다고 단정할 수는 없다.

한편 김민의 구옥 생활을 둘러싼 일부 온라인의 의문은 이어지고 있으나, 김민과 제작진은 모두 조작이나 설정이 없었다는 입장을 밝혔다.

관련 영상 11편의 합산 조회수가 4000만회를 넘기면서 방송 이후에도 김민의 일상을 향한 관심은 계속되고 있다.

narusi@sportschosun.com