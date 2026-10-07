백지영, 서인영 싫어한 이유 따로 있었다…"왜 나만 혼내?" 대기실 사건 전말

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 백지영이 과거 서인영을 싫어했던 이유와 대기실에서 그만 지목해 혼냈던 사연을 공개했다.

서인영이 당시의 억울함을 털어놓자, 현장에 있었던 가수 린까지 전화로 기억을 보태며 사건의 전말이 드러났다.

7일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '백지영이 서인영 싫어한 진짜 이유 최초공개 (+대기실 사건, 목격자 진술)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

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이날 백지영의 집을 찾은 서인영은 함께 식사하며 과거 이야기를 꺼냈다.

백지영은 "내가 너를 왜 싫어했는지는 기억이 안 난다"고 말했고, 서인영은 다른 동료들과 달리 자신은 예쁨을 받지 못하는 것 같아 서운했다고 털어놨다.

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그러던 중 서인영이 백지영과 친한 지인을 언급하자 백지영도 기억을 떠올렸다. 해당 지인과 서인영 사이에 오해가 있었고, 지인의 감정에 자신도 영향을 받았다는 것이다.

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백지영은 "걔하고 얘하고 서로 오해를 해서"라며 지인이 서인영을 싫어하니 자신도 함께 싫어하게 됐다고 설명했다.

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이어 "나랑 상관이 없으니까"라며 정작 자신이 직접 겪은 일이 아니어서 이유가 잘 기억나지 않았다고 말했다.

이후 두 사람은 방송국 대기실에서 있었던 일도 되짚었다. 당시 서인영은 린을 만나러 갔고, 린은 백지영과 같은 대기실을 쓰고 있었다.

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백지영은 서인영과 린이 함께 웃고 떠들던 상황에서 서인영에게만 조용히 하라고 했다고 회상했다. 그러면서 "너를 타깃으로 해서" 말했다며 "이게 잘못된 거지"라고 인정했다.

서인영은 곧바로 "왜 린 언니는 안 혼내요?", "나만 떠든 거 아닌데"라며 억울함을 드러냈다.

당시 백지영이 린을 아끼는 모습이 보여 부러운 마음도 들었다고 고백했다.

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궁금증을 풀기 위해 두 사람은 린에게 전화를 걸었다. 그러나 린이 기억하는 당시 상황에는 서인영이 놓쳤던 부분이 있었다.

린은 "네가 목소리가 컸어"라며 자신은 백지영과 마주 보고 있어 이미 분위기를 파악하고 있었다고 설명했다. 서인영에게도 떠들 때가 아니라는 뜻으로 눈짓을 보냈다는 것이다.

서인영은 "그랬으면 나를 옆구리를 찔렀어야지"라고 받아치다가, 린이 여러 차례 신호를 줬다는 이야기에 "나 몰랐네. 나 이렇게 눈치가 없는 거야"라고 말했다.

이어 "나 그때 모르고 내 말만 한 거야. 계속"이라며 당시에는 분위기를 읽지 못한 채 이야기하는 데 몰두했다고 인정했다.

두 사람은 이후 관계를 풀었던 순간도 떠올렸다.

서인영은 해외에서 백지영을 만났을 때 먼저 다가가 "언니가 저 싫어하는 거 알아요. 저 예뻐해 주세요"라고 말했다고 밝혔다.

백지영 역시 당시 서인영이 상처받지 않았으면 좋겠다는 마음을 전했다고 회상했다.

이후 행사장에서 만날 때마다 거듭 화해 이야기를 나눴다는 두 사람은 이제 그만 과거를 이야기하자며 웃었다.

한편 이날 백지영은 콘서트를 여는 것이 꿈이라는 서인영에게 조언을 건넸다.

서인영이 공연을 열면 게스트로 참여하겠다며 "돈 안 받아"라고 말했고, 촬영 말미에는 "다음번에는 우리 카메라 없이 만나"라며 친근한 모습을 보였다.

narusi@sportschosun.com