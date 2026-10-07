80kg 찍었던 황정음, 30kg 감량 후 47kg..."5개월간 울면서 뺐다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 배우 황정음이 출산 후 체중이 80kg대까지 늘었던 당시를 떠올리며, 이후 단기간에 30kg을 감량했던 사연을 털어놨다.

7일 황정음의 유튜브 채널에는 '반자동 다이어트 시작한 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 황정음은 효소찜질을 하며 주변 사람들과 이야기를 나누던 중 출산 이후 몸 상태와 체중 감량에 대한 이야기를 꺼냈다.

Advertisement

황정음은 "저는 등이 안 좋다. 아기 낳을 때 그렇게 됐다"며 출산 이후 허리와 골반까지 불편해졌다고 털어놨다. 이어 "자연분만이었는데 첫째 아들 왕식이가 4.1kg로 나왔다"며 "제가 그때 80kg대였다"고 고백했다. 아들이 우량아로 태어나면서 출산 당시 상당한 고생을 했던 것으로 전해졌다.

황정음은 당시 식습관도 떠올렸다. 그는 "과일을 많이 먹었었다. 서서 과일을 막 먹었다. 그게 기억이 난다"고 말했다.

Advertisement

출산 후에도 체중은 크게 줄지 않았다. 황정음은 "80kg였다가 출산 후 74~75kg 정도가 됐다. 5kg밖에 안 빠진 거다. 그때 완전 멘탈 붕괴였다"고 당시 심경을 전했다.

Advertisement

이후 황정음은 작품 복귀를 앞두고 본격적인 감량에 돌입했다. 그는 "그때부터 미친 듯이 5개월 동안 30kg 뺀 것 같다"며 "마지막에 딱 '아, 이제 그만 빼야지'라고 한 게 47.7kg였다"고 밝혔다.

Advertisement

단기간에 무려 30kg을 감량한 이유는 드라마 복귀 때문이었다. 황정음은 "'훈남정음'을 찍을 때였다. 드라마 복귀 때문에 뺐다"고 설명했다.

구체적인 감량 방법을 묻자 황정음은 "마사지를 두 시간 반 받았다. 5개월 동안 매일 갔다. 주말 빼고 울면서 마사지를 받았다"고 말했다.

Advertisement

당시 힘들었던 상황도 털어놨다. 황정음은 "'많이 먹어 가지고 이게 무슨 고생이야' 이러면서 울었더니 원장님이 나한테 '일이 있다는 거에 감사하라'고 하더라"며 "울음이 딱 그쳤다"고 당시를 회상했다.

그러면서 황정음은 과거의 극단적인 감량 경험에 대해 솔직한 후회도 드러냈다. 그는 "'훈남정음'이 잘 안됐다. 너무 속상했던 기억이 있다. 그 몸무게를 빼려고 그 작품 하나에 진짜 사활을 걸고 했다"며 "그러니까 모든 사활을 걸 필요는 없는 것 같다. 적당히가 좋다"고 말했다.