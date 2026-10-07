'아이유 폭행 루머' 서인영, 수년째 이어진 꼬리표에 황당…"친분도 없었다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 아이유를 때렸다는 소문에 억울함을 드러냈다.

7일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '백지영이 서인영 싫어한 진짜 이유 최초공개 (+대기실 사건, 목격자 진술)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 백지영의 집을 찾은 서인영은 과거 선배들과의 일화를 이야기하던 중 자신을 둘러싼 소문을 언급했다.

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서인영은 "나는 아이유 때렸다 그랬잖아. 내가 걔를 왜 때리냐고"라며 아이유를 폭행했다는 소문을 직접 부인했다. 화장실에 데려가 때렸다는 구체적인 이야기까지 돌았다는 설명이었다.

이어 서인영은 "나는 안 친했다니까"라며 아이유와 친분이 없었다고 말했다. 그러자 백지영은 "안 친하니까 때렸겠지"라고 장난스럽게 받아쳤고, 두 사람은 웃음을 터뜨렸다.

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소문을 사실로 인정한 것이 아니라, 서인영의 해명에 농담을 덧붙인 대화였다.

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이날 두 사람은 겉으로 보이는 이미지와 실제 성격에 대해서도 이야기를 나눴다. 백지영은 서인영과 제대로 대화해 보기 전에는 그의 다른 면을 알지 못했다고 회상했다.

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서인영은 과거 자신의 단점을 보여주고 싶지 않아 외모와 스타일에 신경을 썼다고 밝혔다. 다른 선배가 자신을 두고 '공주'라고 비꼬는 말을 했던 일도 떠올렸다.

또 선배인 쿨 유리에게 인사를 하지 못해 혼났던 사연을 공개했다. 서인영은 당시 거울을 보고 있어 선배를 보지 못했다며, 지적을 받은 뒤 사과했다고 설명했다.

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한편 백지영과 서인영은 과거 방송국 대기실에서 있었던 일도 되짚었다. 백지영은 린과 함께 떠들던 서인영만 지목해 조용히 하라고 했던 일을 인정했고, 서인영은 "나만 떠든 거 아닌데"라며 당시의 서운함을 털어놨다. 이후 린과의 전화 통화로 서로의 기억을 확인하며 웃음 속에 이야기를 마무리했다.

한편 서인영은 과거에도 같은 루머를 부인한 바 있다. 2021년 IHQ '언니가 쏜다!'에서는 아이유를 화장실에 데려간 적이 없다고 밝혔으며, 2022년 Mnet 'TMI SHOW'에서도 해당 소문에 대해 해명했다.

이번 영상에서는 "내가 걔를 왜 때리냐고"라며 다시 한번 억울함을 드러냈다.

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narusi@sportschosun.com