황정음, '폐기 장난감 나눔 논란'에 입 열었다..."시끄러워졌다, 보여지는 것도 중요"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 황정음이 과거 장난감 무료 나눔을 둘러싼 논란에 대해 직접 입을 열었다. 당시 좋은 취지로 진행했던 나눔이 예상치 못한 오해로 번졌던 상황을 설명하며 아쉬움과 반성의 뜻을 전했다.

7일 황정음의 유튜브 채널에는 다이어트를 위해 효소 찜질을 받으러 간 황정음의 모습이 공개됐다.

이날 황정음은 효소 찜질을 받으며 주변 팬들과 자연스럽게 대화를 나눴다. 대화 중 과거 장난감 무료 나눔 논란에 대한 이야기도 나왔다. 한 팬은 "저는 그거 너무 좋았었다"고 말했다.

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이에 황정음은 당시 상황을 직접 설명했다. 황정음은 "나눔 당시 제가 이사를 했어야 했는데 장난감 정리를 다 안 하고 정리를 하면서 올렸다"며 "일단 올리고 시작한 거다. 빨리 나눔해드리려고 했던 게 시끄러워졌다"고 말했다.

이어 "보여지는 것도 중요한 것 같다"며 당시 나눔 과정에서 부족했던 부분에 대해 스스로 돌아봤다.

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앞서 지난 2월 황정음은 서울 용산구 이태원동 자택에서 장난감 무료 나눔을 진행했다. 당시 황정음은 "장난감 무료 나눔 해요. 아이가 깨끗하게 사용한 장난감들이니 필요하신 분들은 편하게 가져가세요"라고 알렸다.

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그러나 공개된 사진 속 장난감들이 쓰레기 수거 장소 인근 바닥에 놓여 있는 모습이 포착되면서 논란이 불거졌다. 일부 누리꾼들은 "나눔이 아니라 투기 아니냐", "성의가 없다" 등의 반응을 보였다. 손잡이가 떨어진 장난감이 포함된 점도 지적됐다. 논란이 확산되면서 일부 매체에서는 해당 나눔을 '폐기물 나눔'이라고 표현하며 비판하기도 했다.

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이후 실제로 나눔에 참여했다는 한 네티즌이 온라인에 글을 올리면서 분위기가 달라졌다. A씨는 "기사가 이상하게 났다. 폐기물처럼 보이지 않았다"며 당시 상황을 설명했다. 이어 "넓은 마당에 아이들 용품과 책은 무료 나눔이었고, 어른 옷·가방·신발 등은 플리마켓처럼 진행됐다"고 주장했다.

황정음 역시 해당 글에 직접 댓글로"감사해용. 어차피 사실이 아닌 기사라 대응도 안 하고 있었는데…"라며 "장난감이랑 아기 옷, 책들 모두 나눔하니 많이 이야기해달라"고 적으며 당시 보도에 대한 억울한 심경을 드러냈다.

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이번 영상에서 황정음은 당시 논란을 다시 언급하며 자신의 입장을 설명하는 한편, 나눔 과정에서 '보여지는 것' 역시 중요하다는 점을 되돌아봤다.