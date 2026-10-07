'55세' 고소영, 신체나이 58세 결과에 "너무 충격, 우울하게 만들어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고소영이 신체 나이 검사에서 실제 나이보다 높은 수치가 나온 데 대해 충격을 받았다고 털어놨다.

7일 유튜브 채널 '고소영'에는 '따라하면 무조건 어려진다는 고소영의 역대급 저속노화 비법 (시술정보, 누구나 가능)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 고소영은 앞서 받은 검사 결과를 상담하기 위해 병원을 찾았다. 그는 면역 체계와 신체 나이 등을 검사했다며 "신체 나이 저 많이 나왔잖아요"라고 이야기를 꺼냈다.

Advertisement

의료진이 "58세가 나오셨죠"라고 설명하자 고소영은 예상보다 높은 수치에 놀랐던 심경을 전했다.

고소영은 "내가 55세인데 나보다 더 나이가 많구나, 이렇게만 생각하니까 너무 충격적인 거예요"라고 말했다.

Advertisement

이어 "내 몸 늙었나 봐"라는 생각이 들었다며 "그게 저를 또 우울하게 만드는 거예요"라고 털어놨다.

Advertisement

해당 수치는 영상에서 소개된 검사 결과로, 구체적인 검사 방식이나 신체 나이 산출 기준은 공개되지 않았다.

Advertisement

상담을 진행한 의료진은 검사 결과 중 호르몬 균형과 관련한 부분을 짚으며 고소영이 오랫동안 자신을 엄격하게 관리해왔다고 설명했다. 정신적인 에너지 소모와 스트레스에 관한 대화도 이어졌다.

이에 고소영은 과거 정신건강의학과 상담을 받은 경험을 공개했다. 당시 자신의 상태를 "정말 지칠 대로 지친 아이돌 연습생"에 비유하는 설명을 들었다며 "내가 정말 열심히 하고 싶어요. 근데 내가 이제 에너지가 없어"라고 말했다.

Advertisement

평소 건강 관리에도 높은 기준을 세웠다고 밝혔다.

고소영은 "저한테 좀 엄격하긴 한 것 같아요"라며 건강검진 결과에 점수가 매겨지면 만점을 받고 싶어 하는 마음이 생긴다고 설명했다.

의료진은 완벽한 관리를 고집하기보다 스트레스를 받지 않으면서 실천할 수 있는 습관을 찾는 것이 중요하다는 취지로 조언했다. 고소영에게도 조금 더 느슨해질 것을 권했다.

Advertisement

고소영 역시 최근에는 생각이 달라지고 있다고 밝혔다. 그는 "더 완벽하게 해내는 것보다 좀 대충" 해보려 한다며, 과거에는 촬영을 앞두고 집을 모두 치웠지만 요즘은 적당히 정리한다고 말했다.

이어 "그래도 괜찮구나. 별로 아무 일도 안 일어나네"라고 느꼈다며, 오히려 인간적으로 보인다는 반응을 접했다고 덧붙였다. 건강 관리 역시 지나치게 집착하기보다 습관을 천천히 바꿔가겠다는 마음을 전했다.

한편 고소영은 이날 식습관과 피부 관리 경험도 공개했다. 평소 당이 많은 음료를 즐기지 않고 튀김을 피하려 노력한다는 그는 레이저 시술을 받다가 열감 때문에 중도에 포기한 적도 있다며 "각자 자기한테 맞는 게 있어. 내가 좋다고, 내가 했다고 다 좋은 건 아니야"라고 말했다.

narusi@sportschosun.com