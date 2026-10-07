'230억 건물주' 박정수, 보증금 22억 실버타운 입주 고민..."아주 마음에 들어"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 박정수가 보증금 22억원, 월 이용료 500만원인 실버타운을 둘러보며 입주를 고민했다.

약 230억원으로 추정되는 압구정 건물을 소유한 그는 넓은 생활 공간과 편의시설을 확인한 뒤 관심을 드러냈다.

유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'에는 '입주비만 22억? 대한민국 상위 1% 실버타운 '마곡 VL르웨스트' 박정수가 직접 가봤습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 박정수는 "요새 솔직히 옆에서 도와주는 사람 구하기도 힘들고, 또 갑자기 무슨 일이 있을지도 모르고"라며 실버타운에 관심을 갖게 된 이유를 밝혔다. 동료 중에도 해당 시설에 거주하는 사람들이 있다며 직접 공간을 둘러보러 왔다고 설명했다.

박정수는 레스토랑과 문화 강좌 공간, 노래 연습실, 영화 감상 시설 등을 차례로 살펴봤다. 무료로 예약해 이용할 수 있다는 노래 연습실에는 "이게 제일 마음에 드네", "내 체질이야"라며 반색했다.

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이어 평형별 입주 비용을 확인했다. 영상 속 안내에 따르면 18평형은 보증금 7억5000만~7억8000만원에 월 이용료가 1인 기준 215만원, 2인 기준 290만원이었다.

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가장 넓은 49평형은 보증금 22억원에 2인 기준 월 이용료 500만원으로 소개됐다. 이를 들은 박정수는 "22억은 죽어도 갖고 있어야 되는구나"라고 말하며 웃었다.

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세대 내부를 둘러보는 과정에서는 솔직한 평가도 이어졌다. 침대와 소파 등이 제공되는 18평형에는 "혼자 쓰기는 정말 좋을 것 같다"고 말했다. 반면 더 큰 평형은 가구를 직접 준비해야 한다는 설명에 "왜 제공을 안 해주는 거야? 돈도 비싸면서"라고 물었다.

담당자는 큰 평형의 경우 두 사람이 거주하며 기존 살림을 가져오는 수요가 많다고 설명했다.

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박정수가 가장 관심을 보인 공간은 49평형이었다. 방 세 개와 넓은 거실, 넉넉한 수납공간을 확인한 그는 "이 정도면 마음에 드네요"라며 만족감을 나타냈다.

이어 "어차피 22억이라는 돈이 없어지는 돈이 아니라 내가 보증금으로 내는 것"이라고 짚었다. 담당자 역시 반환받는 보증금이라고 설명했고, 박정수는 월 500만원을 부담할 여유가 있는 사람이라면 고려할 만하다는 취지로 이야기했다.

일정 기간 살아본 뒤 다시 집으로 돌아갈 수도 있다는 안내에도 귀를 기울였다.

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또 "내가 본 것 중에서 가장 마음에 드는 평수가 이 평수"라며 넓은 공간을 선호한다고 말했다. 방문을 마무리하면서도 "49평 생각해보겠습니다"라고 밝혔지만, 실제 입주를 결정한 것은 아니다.

노년의 생활에서 느낀 불편함도 전했다. 박정수는 "70대 중반이 되다 보니까 키가 한 4㎝가 줄었어"라며 높은 곳에 있는 물건을 꺼내기 어려워졌다고 말했다. 그러면서 시니어의 눈높이에 맞춰 수납공간을 배치하면 좋겠다는 의견을 냈다.

영상에서는 세대 내 비상벨과 움직임 이상을 감지하는 레이더 센서, 건강관리센터의 24시간 응급 대응 체계도 소개됐다. 박정수는 나이가 들수록 갑작스러운 상황이 생길 수 있다며 가까운 곳에서 도움을 받을 수 있다는 점에 공감했다.

한편 박정수는 최근 개설한 유튜브 채널을 통해 자신이 소유한 압구정 건물을 공개해 화제를 모았다. 해당 건물의 가치는 부동산 업계에서 약 230억원으로 추정됐다.

narusi@sportschosun.com