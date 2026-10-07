스윙스, 정관수술 8년 만에 되돌렸다…"아이 안 갖겠다"던 마음 바뀐 이유

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[스포츠조선 김준석 기자] 래퍼 스윙스가 정관수술을 받은 뒤 약 8년 만에 복원 수술을 했다고 밝혔다.

아이를 갖지 않겠다는 생각으로 수술을 결정했지만, 자녀를 키우는 아버지가 등장하는 영화를 보며 마음이 달라졌다는 설명이다.

7일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '뭘 했다가 풀었다고..? 복원 전문가 스윙스에게 다음 복원 타켓을 묻다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 송은이와 김숙은 문신 제거 경험에 관한 이야기를 듣기 위해 스윙스와 전화 연결을 했다. 연기에 집중하기 위해 문신을 지우고 귀걸이 구멍도 막고 있다는 그의 이야기는 뜻밖의 정관 복원 수술 고백으로 이어졌다.

스윙스는 "정관수술 했다가 복원했어요"라고 밝혔다. 두 사람이 놀라자 "제 별명 이제부터 부메랑 스윙스예요"라고 너스레를 떨었다.

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수술을 받았던 이유와 다시 복원을 결정한 계기를 묻자 스윙스는 "어릴 때 아이를 확실하게 안 가질 거야라는 마음을 먹었어요"라고 말했다.

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당시 의료진에게 마음이 바뀌면 일정 기간 안에 다시 방문하라는 설명을 들었다는 그는 수술 후 약 7년이 지났을 때까지도 생각에 큰 변화가 없었다고 회상했다.

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그러나 영화를 보면서 마음이 움직이기 시작했다. 스윙스는 "딸 키우는 아버지, 아들 키우는 아버지 이런 걸 보면서" 눈물이 글썽였다고 털어놨다.

결국 다시 병원을 찾았다는 그는 "복원을 했는데 기적적으로 잘 됐어요. 8년 정도 지나서"라며 "아이를 가질 수 있게 됐습니다"라고 말했다. 송은이와 김숙은 축하의 말을 건넸다.

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스윙스는 달라진 생각을 받아들이는 태도에 대해서도 소신을 전했다.

그는 "저도 후회 없고요. 사람은 변하잖아요"라며 "생각이 바뀌었다면 용감하게 바뀌었다는 걸 스스로 인정하는 게 좋은 것 같아요"라고 말했다.

이어 "마음은 왼쪽에 있는데 행동은 오른쪽에 있으면 괴롭잖아요"라고 덧붙여 두 사람의 공감을 얻었다.

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이날 스윙스는 배우로 다양한 역할을 소화하기 위해 외적인 변화도 시도하고 있다고 밝혔다.

문신을 제거하는 이유에 대해 "연기에 대한 태도를 보여드리고 싶었어요. 난 진지하다"며 어릴 때부터 하고 싶었던 연기를 본격적으로 해나가고 있다고 설명했다.

문신 제거는 이미 네 차례 받았지만 앞으로도 열 차례가량 더 받아야 한다고 전했다. 비용은 회당 약 60만원으로 알고 있다며, 통증 때문에 시술 중 켠 SNS 라이브 방송을 곧바로 끄게 된다고 털어놨다.

한편 송은이와 김숙이 또 복원하고 싶은 것이 있는지 묻자 스윙스는 "예전에 체지방 낮은 상태로 돌아가고 싶긴 하네요"라고 답해 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com