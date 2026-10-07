'재혼' 조혜련, 충격적인 '술·담배' 과거사 폭로.."남편 만나고 완전히 달라졌다"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 조혜련이 과거와 달라진 현재의 생활 습관을 공개했다. 과거 술을 즐기고 담배를 피우던 모습은 온데간데없이 운동과 식단 관리에 힘쓰는 근황을 전해 눈길을 끌었다.

7일 조혜련의 유튜브 채널 '조회련: 조혜련'에는 '이경실 x 조혜련 x 김지선, 여기 잠들다... 산송장이 된 엄마들의 눈물 겨운 여행 브이로그'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 조혜련, 이경실, 김지선은 여행을 떠나 이야기를 나눴다.

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평소에도 바쁜 일정을 소화하는 조혜련을 지켜보던 김지선은 "언젠가는 과부하가 올 것 같다"며 걱정했다.

이에 조혜련은 바쁜 생활 속에서도 꾸준히 자기관리를 하고 있다고 밝혔다.

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조혜련은 "내가 시간을 쓰는 게 딴짓거리를 안 한다"며 "집에 러닝머신, 자전거, 스텝퍼 다 있다. 그래서 거기에서 운동을 하고 스쿼트, 런지, 플랭크 다 한다"고 말했다.

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이어 "몸에 안 좋은 건 안 먹는다. 이 몸에 안 넣는다. 튀긴 거, 밀가루 이런 거 되도록이면 안 먹는다"고 자신의 식습관도 공개했다.

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그러자 김지선은 조혜련의 과거를 떠올렸다. 그는 "옛날에는 진짜 '세바퀴' 끝난 다음에 술을 엄청 마셨다"고 술을 마구 마시는 조혜련의 흉내를 내며 회상했다.

이경실 역시 "조혜련은 다른 사람들한테 '먹어, 먹어' 해놓고 밖에서 담배 피웠다"고 담배를 피우는 흉내를 내 웃음을 자아냈다.

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하지만 현재 조혜련은 과거와는 전혀 다른 생활을 하고 있었다. 금연과 금주를 하고 있다는 조혜련의 말에 이경실과 김지선은 "완전 개과천선이다", "180도로 달라졌다"고 입을 모았다.

조혜련은 자신의 변화를 언급하며 "내가 서인영을 만났는데 나 같더라니까"라고 말하기도 했다.

이에 이경실은 조혜련의 달라진 계기를 짚었다. 이경실은 "넌 진짜 신랑 만나고 나서 완전히 달라졌다"고 말해 눈길을 끌었다.

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한편 조혜련은 2014년 재혼했다. 전 남편과의 사이에는 딸 김윤아 씨와 아들 김우주 씨가 있다.