김종민, ♥11세 연하 아내 자연 임신 성공 "2세 성별은 아들..내년 3월 출산" ('슈돌')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김종민이 내년 3월 아들을 품에 안는다.

7일 방송된 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 김종민이 아빠가 된다는 소식과 함께 2세의 성별을 공개했다.

이날 김종민은 "드디어 아빠가 됐다"며 "현재 임신 17주 차"라고 밝혀 축하를 받았다. 그는 "술도 끊고 1년을 준비했다"며 금주와 식단 관리, 운동 등의 노력 끝에 자연 임신에 성공했다고 전했다.

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김종민은 중국 여행 중 임신 사실을 알게 됐다고 밝혔다. 그는 "6월에 베이징 여행이 잡혀 있어서 만리장성을 돌아다니는데 아내가 배가 아프다고 했다"며 "임신 테스트기를 해봤더니 두 줄이 나왔다"고 말했다.

태명에 대해서는 "베이징에서 임신 사실을 알게 됐으니까 '베이찡'이라고 해서 '찡이'라고 부른다"고 설명했다.

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태몽도 여러 차례 꿨다는 김종민은 "송아지에게 젖을 먹이는 꿈을 꿨고, 며칠 후에는 포도를 따서 먹는 꿈을 꿨다. 그리고 집에 있는데 꽃사슴이 계속 뛰어다니는 꿈도 꿨다"고 말했다.

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이를 들은 랄랄이 2세의 성별을 궁금해하자 김종민은 "아들이다. 너무 든든하다"며 함박웃음을 지었다.

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한편 김종민은 지난해 4월 11세 연하의 사업가와 결혼했다.