황신혜, 딸 이진이 위해 연명의료 거부 결정 "자녀가 죄책감 느낄까 봐" ('같이삽시다')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 황신혜가 딸 이진이의 부담을 덜어주기 위해 사전연명의료의향서를 등록했다.

7일 방송된 KBS 2TV '황신혜의 같이 삽시다'에서는 건강 상태를 점검하기 위해 보건소를 찾은 황신혜, 신계숙, 양정아의 모습이 그려졌다.

이날 세 사람은 연명의료 상담실을 방문했다. 황신혜는 임종 과정에 놓였을 때 연명의료를 받지 않겠다는 의사를 미리 남기는 사전연명의료의향서에 오래전부터 관심이 있었다고 밝혔다.

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사전연명의료의향서는 19세 이상 성인이 향후 임종 과정에서 연명의료를 시행하지 않거나 중단하겠다는 뜻과 호스피스 이용 의사를 미리 문서로 남기는 제도다. 지정 등록기관에서 충분한 설명을 들은 뒤 작성해야 법적 효력이 생기며, 본인이 언제든 변경하거나 철회할 수 있다.

황신혜는 "엄마는 10년 전 정도부터 연명의료 거부를 신청하셨다고 들었다"며 "엄마가 자녀들 편하라고 한 게 느껴졌다"고 말했다.

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이어 "나도 몇 년 전부터 사전연명의료의향서 등록을 생각했다. 자식을 생각해서 하는 것이지만 자식 입장에서는 직접 결정하는 게 죄책감으로 남을 수도 있을 것 같다"고 설명했다.

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황신혜는 이날 신계숙과 함께 사전연명의료의향서를 등록했다. 양정아는 "나의 생각은 확고하지만 가족과 상의해 보고 진행하겠다"고 밝혔다.

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등록을 마친 황신혜는 "기분이 묘하다. 부모님을 위한 것만 하다가 이제는 자녀를 위해 하게 된다"고 털어놨다.

이후 황신혜는 딸 이진이에게 사전연명의료의향서를 등록한 사실을 알렸다. 이진이는 "엄마는 꽤 오래전부터 집에서 그런 이야기를 가족들과 많이 했다. 그래서 새삼스럽지는 않다"고 담담하게 반응했다.

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황신혜가 "너를 위해서 한 거다"라고 말하자 이진이는 "고맙다고 해야 할지 뭐라고 해야 할지 모르겠다"고 답해 웃음을 자아냈다.

한편 황신혜는 "늘 생각만 했던 걸 하니까 마음이 후련하다"며 "몇 년 전부터 삶과 죽음에 대해 많이 생각하게 됐다"고 밝혔다.

황신혜는 "늘 생각만 했던 걸 하니까 마음이 후련하다"며 "몇 년 전부터 삶과 죽음에 대해 많이 생각하게 됐다"고 밝혔다.

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삶과 죽음을 진지하게 생각하게 된 계기에는 어머니의 투병도 있었다고. 황신혜는 2019년 어머니가 위암 수술을 받은 당시를 떠올리며 "엄마가 위암 수술 후 나에게 1천만 원을 줬다. 병원비와 치료비 등을 걱정한 것"이라고 말했다.

이어 "건강보다 돈을 신경 쓰는 게 말이 안 되지 않냐. 돈 쓸 줄도 모르는 구두쇠 엄마가 돈을 다 모았던 거다. 그때 충격이 컸다. 화가 나면서도 한편으로는 먹먹했다"고 털어놨다.