서인영, 첫 결혼 축가 부른 린에 "민망해서 연락 못 해"…재혼에도 '축가 AS' 예고

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 첫 결혼식에서 축가를 불러준 린에게 다시 결혼하겠다는 뜻을 전했다.

연락하기 민망했다는 서인영의 고백에 린은 다시 불러달라고 화답했고, 제작진은 '축가 AS'라는 자막으로 웃음을 더했다.

7일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '백지영이 서인영 싫어한 진짜 이유 최초공개 (+대기실 사건, 목격자 진술)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 백지영의 집을 찾은 서인영은 과거 방송국 대기실에서 있었던 일을 이야기했다. 당시 린을 만나러 대기실에 갔다가 백지영에게 혼났던 기억을 꺼낸 것이다.

대화 도중 백지영은 "너 세진이하고 마지막으로 연락한 게 언제야?"라며 린과의 연락 여부를 물었다.

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서인영은 "나 첫 번째 결혼식 때 세진 언니가 축가해줬잖아"라고 답했다. 이어 "나 진짜 민망해서 연락을 못 하겠어"라며 첫 결혼식에서 축가를 불러준 린에게 선뜻 연락하지 못했던 마음을 털어놨다.

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백지영은 곧바로 린에게 전화를 걸었다. 그는 서인영이 자신의 집에 와 함께 유튜브를 촬영하고 있다고 설명했고, 서인영도 반갑게 인사를 건넸다.

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이어 서인영은 "언니, 나 또 갈 거야"라고 말했다. 다시 결혼하겠다는 뜻을 유쾌하게 전한 말에 린은 자신을 부르라고 화답했다. 제작진은 이 장면에 '축가 AS'라는 자막을 붙였다.

첫 결혼식의 축가 인연이 다시 이어지는 대화 속에서 세 사람은 웃음을 터뜨렸다.

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이후 린은 과거 대기실 사건에 관한 기억도 보탰다. 서인영은 당시 린과 함께 떠들었는데 자신만 혼났다며 "왜 린 언니는 안 혼내요?", "나만 떠든 거 아닌데"라고 서운함을 드러냈다.

백지영 역시 서인영만 지목해 조용히 하라고 했던 일을 인정하며 "이게 잘못된 거지"라고 말했다.

그러나 린은 "네가 목소리가 컸어"라며 당시 분위기를 파악하고 서인영에게 여러 차례 눈짓을 보냈다고 설명했다. 이를 몰랐다는 서인영은 "나 이렇게 눈치가 없는 거야"라며 머쓱해했다.

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한편 서인영은 이날 남자친구를 직접 언급하기도 했다. 백지영의 콘서트 이야기가 나오자 "남친이랑 같이 갈게요"라고 말했으며, "나 진짜 이번에 정말 잘 살고 싶거든요"라며 관계를 잘 이어가기 위한 조언도 구했다.

narusi@sportschosun.com