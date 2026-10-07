'47세' 한다감, 수면마취 권유에도 버텼다..긴박했던 子 출산 순간 '뭉클' ('슈돌')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 한다감이 수면마취 권유에도 아들을 직접 보기 위해 통증을 견딘 끝에 건강한 아들을 품에 안았다.

7일 방송된 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 47세 연예계 최고령 산모 한다감의 출산 순간이 공개됐다.

이날 한다감은 출산을 위해 병원으로 향하면서 평소와 달리 긴장한 모습을 보였다. 그는 "컨디션이 100점 만점에 70점 정도"라며 다소 가라앉은 모습을 보였다.

Advertisement

남편이 "어제, 오늘 태동도 별로 없었다며"라고 걱정하자 한다감은 깊은 한숨을 내쉬었다. 그러나 남편이 자신보다 더 긴장하자 "나보다 더 긴장하는 것 같다"며 오히려 씩씩한 모습을 보였다.

병원에 도착한 한다감은 부모님과 남편의 응원을 받으며 긴장을 풀려고 노력했다. 그러면서도 "배가 왜 이렇게 아프지"라며 불안한 마음을 드러냈다.

Advertisement

수술에 들어간 한다감은 "오른쪽이 아프다"며 고통을 호소했다. 이를 지켜보던 랄랄은 "하반신만 마취가 되어 있어서 느낌이 불편하다. 전신마취를 할 수도 있지만 요즘은 아이를 보고 싶으니까 아이를 본 뒤 수면마취를 많이 한다"고 설명했다.

Advertisement

한다감이 계속 통증을 호소하자 의사는 "너무 힘들면 수면마취를 해도 된다"고 권했다. 그러나 한다감은 아기가 곧 나온다는 말에 조금 더 버티기로 했고, 잠시 뒤 수술실에는 찰떡이의 우렁찬 울음소리가 울려 퍼졌다.

Advertisement

아들을 처음 마주한 한다감은 감격한 듯 눈시울을 붉혔다. 분만실에 들어온 남편은 찰떡이를 보자마자 "찰떡아, 아빠야. 목소리 맨날 들었지?"라고 말을 건넸다. 찰떡이는 아빠의 목소리를 알아들은 듯 곧바로 울음을 그쳐 뭉클함을 안겼다.