양키스 40억 마다한 ‘부산의 오타니’ 하현승...결국 KBO 최고 계약금 16억

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[스포츠조선 김수현기자] '부산의 오타니'로 불리는 야구 유망주 하현승이 KBO 리그 신인 계약금 역대 최고 기록을 갈아치운 것으로 알려졌다.

7일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 투타 모두에서 뛰어난 재능을 보여 '부산의 오타니'라는 별명을 얻은 하현승 선수가 출연했다.

이날 유재석은 하현승을 소개하며 "원래부터도 유명한 선수였는데 이번에 정말 대단했다. 오랜만에 야구를 보면서 시원한, '정말 에이스'구나 싶었다"고 말했다.

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하현승은 투수와 타자 모두 뛰어난 능력을 갖춘 선수로 주목받으며 전국 신인 선수 1위로 평가받았다. 이후 KBO 신인 드래프트에서 전체 1순위로 키움 히어로즈에 지명됐다.

특히 하현승은 미국 메이저리그 진출 가능성까지 거론된 유망주였다. 뉴욕 양키스의 40억 원 규모 제안을 마다하고 KBO를 선택한 것으로 알려지면서 더욱 화제를 모았다.

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이날 방송에서는 하현승의 계약금도 관심을 모았다. 유재석은 "따끈따끈한 소식을 들고 와주셨다. 축하드린다"며 축하를 건넨 뒤 계약금에 대해 이야기를 꺼냈다.

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유재석은 "역대 KBO 리그 최고 신인 계약금이 10억 원인데 하현승 선수가 그걸 뛰어넘느냐 아니냐 하는 게 화제"라고 말했다.

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기존 KBO 신인 계약금 최고 기록은 2006년 한기주가 KIA 타이거즈에 입단하며 받은 10억 원이었다.

이에 하현승은 기록 경신 가능성에 대해 "일단 저는 무조건 깰 수 있으면 깨는 게 좋다고 본다"며 솔직한 생각을 밝혔다.

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방송 이후 보도된 내용에 따르면 하현승의 최종 계약금은 16억 원으로 알려졌다. 이로써 하현승은 기존 10억 원이었던 KBO 신인 계약금 최고 기록을 10년대 중반으로 끌어올리며 새로운 역사를 쓰게 됐다.