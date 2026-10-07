'부산의 오타니' 하현승, '양키스 40억 제안' 걷어찬 이유..."꿈을 이기지 못했다" (유퀴즈)

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[스포츠조선 김수현기자] '부산의 오타니'로 불리는 야구 유망주 하현승이 메이저리그 명문 뉴욕 양키스의 거액 제안을 뿌리치고 KBO 리그 진출을 선택한 이유를 밝혔다.

7일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 투수와 타자 모두에서 뛰어난 재능을 보여 '부산의 오타니'라는 별명을 얻은 하현승 선수가 출연했다.

하현승은 올해 6월 뉴욕 양키스의 40억 원 규모 제안을 거절하고 KBO 리그 진출을 택해 화제를 모았다.

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이날 유재석은 하현승에게 "항간에 떠도는 소문에 의하면 40억 계약금뿐만이 아니고 온 가족이 미국에 함께 살 집, 왕복 비행기 티켓 무제한, 구단주의 자필 편지까지 썼다더라"고 물었다.

이에 하현승은 "그렇게 좋게 봐주시고 좋은 팀에서 관심을 가져주셔서 감사할 따름이다"라며 겸손하게 답했다.

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뉴욕 양키스는 메이저리그에서도 손꼽히는 명문 구단인 만큼 유재석은 하현승이 제안을 받고 흔들리지 않았는지 물었다.

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유재석은 "그런 곳에서의 제안이면 많이 흔들릴 수도 있고, '이건 정말 특급 신인이다'라는 걸 인증하는 건데 부모님과 상의해봤냐"고 질문했다.

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하현승은 자신의 선택에 부모님도 존중을 보내줬다고 밝혔다.

그는 "부모님께서는 항상 제 선택을 존중해주신다"며 "제 꿈이 한국 프로야구 팬분들 앞에서 뛰는 거기 때문에 그 꿈을 이기지 못한 것 같다"고 말했다.

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거액의 제안과 미국에서의 생활까지 보장받을 수 있는 파격적인 조건보다 자신이 오랫동안 꿈꿔온 한국 프로야구 무대를 선택한 이유를 솔직하게 밝힌 것이다.

한편 하현승은 투타 모두에서 뛰어난 재능을 갖춘 유망주로 주목받으며 '부산의 오타니'라는 별명을 얻었다. 이후 KBO 신인 드래프트 전체 1순위로 키움 히어로즈에 지명됐으며, 16억 원으로 역대 최고 수준의 신인 계약금까지 기록하며 큰 기대를 받고 있다.