한가인, 결혼 이틀 전 "못 하겠다" 포기 선언.."♥연정훈 촬영장까지 찾아와"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 한가인이 연정훈과 결혼식을 불과 이틀 앞두고 결혼하지 않겠다고 선언했던 사연을 털어놨다.

7일 유튜브 채널 '션과 함께'에는 '러닝 꾸준히 했더니 6개월 만에 몸이 확 달라진 한가인의 찐 후기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 한가인은 "사실 어디서도 이야기 안 했던 것 같은데 결혼하기 전전날까지도 결혼 안 한다고 했었다"며 "'나는 안 한다. 못 하겠다'고 해서 남편이 촬영장까지 찾아오기도 했다"고 고백했다.

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결혼식에 참석하기 위해 미국에서 온 연정훈의 친구들이 갈등의 발단이었다고. 한가인은 "나는 촬영하느라 바쁜데 남편이 친구들과 시간을 보내며 정신없는 모습을 보니까 결혼 후에도 저러면 곤란하겠다는 생각이 들었다"며 "그래서 나는 결혼 못 한다. 이렇게는 할 수 없다고 했다"고 회상했다.

이어 "남편은 올빼미형이고 나는 완전 새벽형이다. 남편한테는 오전 2~3시가 그렇게 늦은 시간이 아니었는데 나는 완전 오밤중이었다. '어떻게 2~3시까지 놀 수 있지?' 이렇게 되니까 이해가 안 갔다. 서로 시간의 차이가 있었다"고 털어놨다.

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그런가 하면 한가인은 "30세가 되기 전에는 절대 결혼할 생각이 없었다"고 밝혔다. 그는 "결혼을 한다면 나이 차이 많은 사람과 결혼하고 싶었다. 아빠의 빈자리가 있었던 사람이어서 아빠처럼 날 포근하게 안아줄 수 있고 감싸줄 수 있는 사람을 원해서 최소 8세 차이 이상을 원했는데 하나도 이뤄지지 않았다"고 말했다.

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이어 "소소한 건 계획이 되는데 큰 계획은 안 되더라. 그래도 현재 20년 넘게 잘 살고 있다"며 웃었다.

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연정훈의 첫인상에 대해서는 "사실 좀 별로였다. 누구에게나 친절한 게 싫었다. 나 말고 다른 사람한테도 다 그럴 수 있지 않냐. 나는 오직 나한테만 친절한 사람이 좋다"며 "그래서 사람은 되게 좋은데 여자 친구가 있다면 되게 힘들겠다고 생각했다"고 털어놨다.

또 "외국에서 유학했고 미술도 전공했다고 해서 선입견이 있었는데 지켜보니 그렇지 않았다. 그러면서 조금씩 마음의 벽이 무너진 것 같다"고 밝혔다.

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한가인은 연정훈의 꾸준한 노력에 마음을 열었다고 말했다. 그는 "남편이 나에게 정말 공을 많이 들이고 너무 잘했다. 본인 촬영이 없어도 매일 기다려주고 우리 스태프에게 모두 밥을 사주면서 자연스럽게 가까워졌다"며 "내 매니저와도 친해져 매니저 오빠가 남편 집에 매일 놀러 갈 정도였다"고 전했다.