유재석, 10년 전 행동 또 미담 됐다..김지원 "날 물 안 맞게 하려고 치아로 뜯어" (유퀴즈)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 김지원이 10년 전 SBS '런닝맨'에서 함께했던 유재석의 미담을 공개했다. 자신을 물에 맞지 않게 해주기 위해 유재석이 포장지를 직접 이로 뜯었던 일화를 전하며 고마운 마음을 드러냈다.

7일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 배우 김지원이 출연해 유재석과 다양한 이야기를 나눴다.

이날 김지원은 오랜만에 만난 유재석에게 반갑게 인사를 건넸다.

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두 사람은 약 10년 전 SBS '런닝맨'을 통해 인연을 맺었다. 당시 20대 중반이었던 김지원은 유재석과의 과거를 떠올리며 특별한 미담을 꺼냈다.

김지원은 "선배님 백만 한 가지 미담 중에 백만 두 가지 미담을 추가하고 싶어서 마음의 준비를 하고 왔다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이어 당시 '런닝맨'에서 진행했던 물 맞기 게임을 언급했다.

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김지원은 "당시에 물 맞는 게임이 있었는데 포장지를 빨리 뜯으면 벌칙이 면제되는 게임이 있었다"며 "그때 선배님이 저를 물 안 맞게 해주시려고 치아로 포장지를 '끄아악' 하고 뜯으셨다"고 말했다.

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실제로 당시 방송 영상에는 유재석이 김지원이 물을 맞지 않도록 포장지를 치아로 뜯어내며 벌칙을 면하게 해주는 모습이 담겼다.

유재석은 김지원의 이야기를 듣고 "그게 미담이냐"며 웃었다.

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하지만 김지원은 당시에는 미처 몰랐던 유재석의 배려를 시간이 지난 뒤 새롭게 깨달았다고 밝혔다.

김지원은 "그땐 몰랐는데 이제는 치아가 얼마나 소중한지 조금 더 알게 됐다"며 유재석의 행동에 고마운 마음을 전했다.

10년 전에는 대수롭지 않게 지나쳤던 작은 행동이 시간이 흐른 뒤 자신을 위한 배려였음을 깨달았다는 김지원의 이야기에 유재석 역시 웃음을 보였다.