김지원, 실물 얼마나 예쁘길래...유재석도 극찬 "뭘 했어도 결국 이쪽으로 올 운명" (유퀴즈)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 배우 김지원이 중학생 시절 길거리 캐스팅을 계기로 배우의 길에 들어서게 된 사연을 공개했다.

7일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 배우 김지원이 출연해 유재석과 다양한 이야기를 나눴다.

이날 김지원은 배우를 꿈꾸게 된 계기를 묻자 "어렸을 때는 아예 이쪽으로 생각을 못했다. 유치원 선생님이 꿈이었다"며 "그런데 중학생 때 캐스팅이 되면서 삶의 방향이 확 바뀌었다"고 밝혔다.

Advertisement

이에 유재석은 김지원의 남다른 분위기를 언급하며 "내가 늘 하는 말이지만 이쪽으로 꿈이 없었어도 그런 분들이 있다. 유치원 선생님이었든 직장인이었든 언젠간 이쪽으로 오시게 될 거였다. 그 정도로 눈에 띈다"고 말했다.

김지원은 길거리 캐스팅 당시를 떠올리며 독특한 인연을 공개했다.

Advertisement

그는 "그때는 길거리 캐스팅이 흔했다. 저는 동네 캐스팅이다"라며 "동네 친구랑 투닥대면서 길을 가고 있는데 어떤 남자분이 불러서 명함을 줬다"고 말했다.

Advertisement

이어 "친누나한테 김치를 갖다 주러 왔다가 저를 만나셨다고 하더라"고 덧붙였다.

Advertisement

처음부터 연예인의 길을 확신했던 것은 아니었다. 김지원은 "처음에는 '사기꾼 아닌가?' 하는 생각이 들었다"며 "그때 당시에는 어린 나이에 명함을 받았다는 게 너무 설레고 좋더라"고 당시의 솔직한 마음을 털어놨다.

이어 "호기심으로 봤던 오디션에서 덜컥 합격했다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

Advertisement

특히 김지원은 원래 배우가 아닌 가수로 데뷔할 뻔했다고 고백했다.

김지원은 "처음엔 가수 연습생으로 2~3년 했다"며 "가수 윤하 씨와 같은 소속사여서 윤하의 무대에서 피아노 연주를 한 경험도 있다"고 말했다.

평범하게 유치원 선생님을 꿈꾸던 소녀가 우연한 길거리 캐스팅을 통해 연예계에 발을 들였고, 가수 연습생을 거쳐 배우로 자리 잡게 된 것이다.