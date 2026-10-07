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'환연4' 지현, 원규와 결혼하나 했는데 '결별' 눈물 고백 "마음 무거워"

조윤선 기자

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'환연4' 지현, 원규와 결혼하나 했는데 '결별' 눈물 고백 "마음 무거워"

[스포츠조선 조윤선 기자] '환승연애4' 박지현이 재결합했던 정원규와 다시 결별했다고 밝히며 눈물을 보였다.

7일 유튜브 채널 '아임지현'에는 '도쿄 2박 3일 Vlog | 그리고 전하고 싶은 이야기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 박지현은 "원규 오빠와는 더 이상 만남을 이어가지 않기로 했다"며 정원규와의 결별 소식을 직접 전했다.

이어 "우리가 '환승연애'라는 방송을 통해서 어쨌든 주목을 많이 받았던 커플이었다고 생각하는데 혹시나 이 영상으로 인해서 원규 오빠가 피해를 받거나 상처받지 않았으면 하는 마음이 있다"고 털어놨다.

박지현은 구체적인 결별 사유는 밝히지 않았다. 그는 "만남이 있으면 이별이 있듯이 우리 역시 모두가 겪는 관계처럼 이별을 맞이하게 된 것 같다"며 "헤어진 이유에 대해서는 말하지 않고 넘어가는 게 상대에 대한 배려이자 이전에 사랑했던 시간에 대한 예의라고 생각한다"고 말했다.

그러면서 "우리가 연인으로서의 관계는 끝나지만 한 인간으로서 오빠가 정말 잘 지내고 행복하고 앞으로 잘 살았으면 좋겠다는 마음이 있다"고 전했다.

'환연4' 지현, 원규와 결혼하나 했는데 '결별' 눈물 고백 "마음 무거워"

박지현은 "헤어지고 너무 괜찮았다고 말하면 거짓말일 거다. 힘든 시간들도 있었고 마음이 아픈 순간들도 있었지만 앞으로 남은 내 인생을 잘 살아가 보기 위해 노력을 많이 할 것"이라고 밝혔다.

이어 "이 말을 전하면서 혹시나 뭔가 괜한 오해가 생길까 봐 울지 말아야겠다고 생각했는데 마음이 너무 무거운 건 사실"이라며 "하지만 잘 지내고 있었고 앞으로도 잘 지낼 거다"라며 눈물을 글썽였다.

한편 박지현은 지난 1월 종영한 티빙 연애 리얼리티 프로그램 '환승연애4'에 출연해 전 연인이었던 정원규와 재결합했다. 방송 이후에도 공개적으로 만남을 이어온 두 사람은 결혼을 앞둔 커플로 알려지며 많은 축하를 받았으나, 결국 다시 각자의 길을 걷게 됐다.

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