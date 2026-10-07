작품 전부 대박 터졌는데...김지원 "잊혀질까 두렵다" 공백기 속마음 (유퀴즈)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 김지원이 작품 활동을 쉬는 공백기마다 느끼는 불안감을 솔직하게 털어놨다.

7일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 배우 김지원이 출연해 유재석과 다양한 이야기를 나눴다.

김지원은 '태양의 후예', '나의 해방일지' 등 출연하는 작품마다 좋은 반응을 얻으며 탄탄한 필모그래피를 쌓아왔다. 그러나 화려한 성과와 달리 작품과 작품 사이의 공백기에는 남다른 불안감을 느끼고 있다고 밝혔다.

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이날 유재석은 김지원의 공백기에 대한 이야기를 꺼냈다. 유재석은 "김지원은 공백기가 6개월이 지나면 '나를 잊으면 어쩌지?' 하고 불안해한다더라"고 말했다.

이어 자신의 경험을 바탕으로 방송인들이 공백기를 보내며 느끼는 심리 변화에 대해서도 설명했다.

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유재석은 "정도의 차이는 있지만 방송을 한창 하던 사람들은 '좀 쉬고 싶다'고 한다. 공백기 2개월 차에는 행복한데 3개월 차에는 불안해서 뭐라도 한다. 그러다 그게 넘어가면 불안해진다"고 김지원의 마음에 공감했다.

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김지원 역시 "맞다"며 고개를 끄덕였다. 그는 "손톱 물어뜯고 다리 달달달 떠는 시기가 온다"며 공백기가 길어질수록 커지는 불안감을 솔직하게 표현했다.

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이어 "'날 잊으시면 안 되는데… 빨리 다른 모습을 보여드려야겠다' 해서 고심하게 된다"고 말했다.

작품마다 흥행하며 대중의 사랑을 받아온 김지원이지만, 오히려 공백기에는 자신을 잊을까 두려워하며 차기작을 신중하게 고민하고 있었던 것.

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김지원은 불안한 마음만큼 차기작을 결정하는 과정에도 많은 고민을 한다고 밝혔다. 새로운 모습을 보여주고 싶다는 마음과 좋은 작품을 선택해야 한다는 고민이 맞물리면서 공백기가 길어질수록 부담감도 커진다는 설명이다.