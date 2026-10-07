오만석, 다작 비결은 '출연료 인하'였다…"이 가격에 괜찮을까 해도 합니다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 오만석이 쉴 틈 없이 작품에 출연하는 비결로 출연료를 낮춘 사실을 꼽았다.

7일 방송된 MBC '라디오스타'는 최강희, 오만석, 김원효, 양치승이 출연한 '가만히 있으면 안돼~' 특집으로 꾸며졌다.

이날 오만석은 지난 7월부터 올해 말까지 연극 3편과 뮤지컬 1편에 출연하고, 뮤지컬 연출과 대학 강의까지 일정이 잡혀 있다고 밝혔다.

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연기부터 연출, 강의까지 빼곡한 일정에 김구라는 다작의 비결을 물었다.

이에 오만석은 "가격을 엄청 낮췄다. 전혀 부담 없는 가격이다"라고 솔직하게 답했다.

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이어 "눈높이를 상당히 낮췄다"며 "'저 친구 이 가격에 괜찮을까'라고 해도 저는 합니다"라고 덧붙였다.

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출연료에 대한 기대치를 낮추고 적극적으로 작품에 참여하고 있다는 설명이었다.

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김구라는 후배들이 "형이 이렇게까지 낮추면 어떻게 하냐"고 말하지 않느냐며 질문을 이어갔다.

오만석은 "내가 먼저 오래 사는 걸 보여줘야 한다"고 답했다. 꾸준히 활동하며 배우로 오래 무대에 서겠다는 마음을 드러낸 대목이었다.

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narusi@sportschosun.com