조혜련, 잘 키운 한국외대 4학년 딸 자랑 "과외 3개 하며 돈 한 푼 달라고 안해"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 조혜련이 어느덧 훌쩍 자란 두 자녀의 근황을 공개했다.

7일 조혜련의 유튜브 채널 '조회련: 조혜련'에는 이경실, 조혜련, 김지선이 연극 '사랑해 엄마' 워크숍을 떠난 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

이날 세 사람은 자녀와 가족에 대한 이야기를 나눴다.

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조혜련은 "나는 애들이 다 떠났지 않냐"며 어느덧 성장해 자신의 곁을 떠난 자녀들의 이야기를 꺼냈다.

이어 딸의 근황을 묻는 대화가 나오자 조혜련은 "딸은 학교 앞에서 산다. 외대 앞에 산다"고 밝혔다.

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현재 한국외국어대학교에 재학 중인 딸은 4학년인 것으로 알려졌다.

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조혜련은 딸에 대해 "걔가 알바해서 나한테 돈 한 푼 달라고 안 한다"며 "과외 3개 하면서 산다"고 전했다.

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스스로 아르바이트와 과외를 하며 생활하고 있는 딸의 근황에 조혜련은 기특한 마음을 드러냈다.

아들의 근황도 전했다. 조혜련은 "아들 우주는 시드니에 있는데 이제 애틀랜타로 간다"고 말했다. 호주 시드니에서 생활하던 아들이 미국 애틀랜타로 이동할 예정이라는 것.

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조혜련은 "그니까 애들하고는 연락만 한다"며 이제는 자녀들이 각자의 삶을 살아가고 있어 예전처럼 늘 곁에 있지는 않다고 털어놨다.

어느덧 훌쩍 성장해 스스로 생활하고 해외에서 자신의 길을 찾아가는 두 자녀의 모습을 바라보는 엄마 조혜련의 남다른 감회가 전해졌다.

한편 조혜련은 2014년 재혼했다. 전 남편과의 사이에 딸 김윤아 씨와 아들 김우주 씨를 두고 있다.